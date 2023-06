Rafael Quispe afirma que Evo Morales es un verdadero opositor





27/06/2023 - 07:07:10

Erbol.- Para el exdiputado Rafael “Tata” Quispe, Evo Morales es un verdadero opositor que está salvando a Comunidad Ciudadana y Creemos en su labor de fiscalización. Incluso dijo que varios parlamentarios se corrompieron frente al poder político. “¿Qué es el opositor? Es pues el que tiene que fiscalizar y más bien aquí un opositor que les está salvando se llama Evo Morales, que cada vez que 'habla y habla', y de verdad, es un verdadero opositor”, manifestó el exasambleista. En referencia a CC y Creemos, Quispe expresó su decepción y manifestó que no hay oposición en el país. Considera que existen parlamentarios que se han “vendido” por dádivas como comisiones. Señaló que no es causalidad los permisos de parlamentarios de esas alianzas en sesiones de relevancia.



“Creo que hay tres CC, hay tres o cuatro de Creemos y la oposición 'chakatau', no hay”, lamentó el exdiputado. Recordó que en su tiempo como asambleísta tuvieron un mayor protagonismo cuando incluso el MAS tenía dos tercios. Acotó que cuando él era diputado suplente metió a la cárcel a 20 personas, incluyendo a Nemesia Achacollo. Finalmente, rechazó el incremento salarial a los Diputados y Senadores, ya que indicó que la población está en una crisis, pero que además dijo que los asambleístas ni siquiera cumplen con sus días de trabajo. “Es un insulto para la población”, afirmó.