Interventor del exBanco Fassil: Accionistas deben cubrir saldo de finiquitos si la venta de inmuebles no alcanza





26/06/2023 - 20:04:55

El interventor del ex Banco Fassil, Gonzalo Araoz, afirmó este lunes que los accionistas del banco intervenido deberán cubrir el dinero que falte en caso de que los recursos generados por la venta de inmuebles no cubran la totalidad del pago de los finiquitos a los extrabajadores. “El hueco no va a ser para el Estado, no va ir a cuenta del Estado, si hay un hueco, cualquiera que resulte (…) tendrá que ser cubierto por los accionistas, con su patrimonio”, explicó en el programa Poder Medios y Miedos. Araoz enfatizó que tienen la obligación de transparentar las transacciones y, “si queda saldo a favor, es para los accionistas, pero si queda saldo en contra no lo asume el Estado, lo asumen también los accionistas, seguramente, ya con el patrimonio personal”. El fin de semana, el Banco Fassil en Intervención puso a la venta un primer grupo de siete inmuebles, de un total de 890, aproximadamente, con los que cuenta a escala nacional. Se trata de edificios ubicados en Santa Cruz y que están valuados en poco más de Bs 225 millones. Según el plan de venta, hasta el próximo 3 de julio los interesados deberán presentar su oferta, para que el 4 de julio se realice la apertura de las propuestas con presencia de notario de fe pública. Se adjudicará al proponente que puso el precio más alto. En este primer grupo de venta se eligió a estos siete inmuebles, porque “hay interés de algunos bancos en adquirirlos”, comentó el interventor. Para su evalúo, el Banco Fassil en Intervención contrató a un grupo de peritos sugeridos por el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Para establecer el precio referencial de los inmuebles, se optó por el comercial, que es más alto, al que está consignado en los libros de los estados financieros de la exentidad. Con los recursos que se generen, se pagará los beneficios sociales de los 4.500 exfuncionarios de la exentidad financiera que fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 26 de abril por denuncias y una serie de irregularidades en su administración. El dinero también irá a honrar los compromisos con los ahorristas y con el Banco Central de Bolivia (BCB), que activó el Fondo de Protección al Ahorristas “para que nadie pueda reclamar que no se le está devolviendo el ahorro”. “Ésta es una suerte de préstamo, el Banco Fassil en Intervención tiene que honrar esa obligación ¿cómo? a través de la venta de sus activos”, explicó Araoz. De acuerdo con el funcionario, en algo más de un mes se podrá tener “el número mágico” de si hay un saldo a favor o en contra del que fuera el tercer banco más grande del país.