Fiscalía ordena la aprehensión de exviceministro Melgar por denuncia falsa y simulación de delito





26/06/2023 - 19:35:25

El abogado de Lorgia Fuentes, Manolo Rojas, informó este lunes que la Fiscalía ordenó la aprehensión del exviceministro de Transparencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, Guido Melgar, por no presentarse a declarar en calidad de sindicado por la presunta comisión del delito de denuncia falsa y simulación de delito. Melgar había acusado a Fuentes de legitimación de ganancias ilícitas, lo que desencadenó en una persecución en su contra, según el jurista Rojas. En una fotografía que marcó el tono del gobierno de facto de Áñez aparece encadenada a la cama de un hospital. “(Melgar) está en calidad de sindicado, ha sido convocado a declarar, el Ministerio Público tiene esa potestad, si uno no va a declarar al llamado oficial de un fiscal, se puede expedir como en este caso la orden de aprehensión”, explicó en entrevista con Gigavisión. El exviceministro de Áñez debía declarar el 16 de junio, ante la inasistencia y al no encontrarlo en su domicilio, donde debería estar cumpliendo detención domiciliaria por el caso “tarjetas prontuario”, se emitió la orden de aprehensión para que sea puesto ante la autoridad fiscal. En el caso de Fuentes se emitió una resolución de sobreseimiento y la afectada decidió activar una querella penal en contra del exministro de Transparencia.