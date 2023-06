Christian Thorsen se pronuncia ante rumores de su muerte: Aquí estoy, sonriéndole a la vida





26/06/2023 - 19:08:10

Perú21.- El actor Christian Thorsen, quien el pasado mes de mayo hizo pública su lucha contra el cáncer de próstata, recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre los falsos rumores que aseguraban que había fallecido. El recordado ‘Platanazo’ de ‘Al fondo hay sitio’ estuvo celebrando su cumpleaños en Oxapampa y compartió varias fotografías que muestran que celebró un año más de vida rodeado de sus amigos más cercanos. Sin embargo, en las últimas horas sus redes sociales se inundaron con comentarios que afirmaban que había fallecido. Ante ello, el actor aseguró que aún continúa sonriéndole a la vida haciéndole frente al cáncer. “Para los que van diciendo por ahí que me he muerto.... aquí estoy, sonriéndole a la vida...”, escribió Christian al compartir una fotografía donde se luce sonriente. Horas antes, Christian Thorsen publicó instantáneas de la celebración de su cumpleaños. “Nunca me gustó celebrar mi cumple, hasta este año... gracias, Dante, Rencito, acholados, francoperuanos, argentinos y amigos de la vida por un momento tan especial”, escribió.