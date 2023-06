Putin ofrece a Wagner unirse a ejército o irse a Bielorrusia





26/06/2023 - 18:40:47

DW.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este lunes (26.06.2023) que los mercenarios del Grupo Wagner podían unirse al ejército ruso o irse a Bielorrusia, después de que el grupo paramilitar llevara a cabo una rebelión armada. "Tienen la posibilidad de continuar sirviendo a Rusia con un contrato con el ministerio de Defensa u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley o regresar con su familia y seres queridos”, exprsó el mandatario. "Quien quiera puede ir a Bielorrusia". Asimismo, aseguró que durante la rebelión abortada dio la orden de evitar "un derramamiento de sangre" que, según él, buscaban Ucrania y sus aliados occidentales, al tiempo que agradeció a los rusos su "patriotismo" y unidad. "Desde el comienzo de los acontecimientos, se tomaron medidas siguiendo mis instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre", dijo Putin durante un discurso televisado,. Occidente y Ucrania querían "un resultado fratricida", agregó.

Cualquier chantaje o intento de crear desestabilización interna está condenado al fracaso RT.- Al comentar la situación en torno al grupo Wagner, después de que su líder, Yevgueni Prigozhin, fuera acusado de intentar organizar una sublevación militar, Putin agradeció a los ciudadanos rusos por su unidad y patriotismo. "Esta solidaridad cívica demostró que cualquier chantaje o intento de crear desestabilización interna está condenado al fracaso", afirmó. Subrayó que la insurrección "hubiera sido aplastada en cualquier caso" y que sus organizadores, "no podían no darse cuenta de ello". De acuerdo con el líder ruso, desde el principio de los acontecimientos, las autoridades tomaron medidas siguiendo sus "instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre", así como para dar "a los que se habían equivocado" la oportunidad de comprender que "sus acciones eran firmemente rechazadas por la sociedad y a qué trágicas y devastadoras consecuencias para Rusia y para nuestro Estado conducía la aventura en la que se habían metido". ¿Qué pasará con el grupo Wagner? También agradeció a los soldados y comandantes del grupo Wagner que se detuvieran y decidieran no participar "en el derramamiento de sangre fratricida". Según sus palabras, estos militares "tienen la oportunidad de seguir sirviendo a Rusia, firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otros organismos de seguridad o pueden regresar con su familia". "Los que quieran también pueden ir a Bielorrusia. Mi promesa se cumplirá. Repito, la elección depende de cada uno de ustedes, pero estoy seguro de que será la elección de los guerreros rusos que se han dado cuenta de su trágico error", concluyó.