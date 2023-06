En la Caja Nacional le dan cita médica a una paciente para mayo del próximo año





26/06/2023 - 16:34:41

Brújula Digital.- Los pacientes de la Caja Nacional de Salud no solo tienen que madrugar y esperar largas horas para la obtención de una ficha para la atención médica, sino que en algunos casos también tienen que esperar hasta un año para poder ser atendidos por un especialista. Es el caso de Patricia Escobar, que acudió a la Caja Nacional de Salud y fue derivada a una cita con un médico cardiovascular para el mes de mayo de 2024. Debe acudir al Hospital Obrero el 20 de mayo de 2024 a las 17.00 horas. “A pesar de tener una trombosis, tengo muchos dolores y además de eso que tomo un anticoagulante que me indicaron que no debo dejar de tomar en la misma Caja, pero tampoco tienen el medicamento” señaló Escobar a Brújula Digital. Escobar exhibió a Brújula Digital la orden médica de la CNS para dentro de un año. “Yo no puedo esperar tanto tiempo, mi afección es de gravedad, si espero ese tiempo corro mucho riesgo. No sé para qué tenemos la CNS si es que uno debe esperar un año para una consulta”, agregó. Aclara que no es la primera vez que la atienden después de varios meses; en otra oportunidad tuvo que esperar seis meses para ser operada de la vesícula. No son las únicas quejas que se percibe por parte de asegurados hacia la Caja Nacional de Salud ya que constantemente diferentes gremios realizan movilizaciones y denuncias por negligencia entre otros temas. El 5 de enero del presente año dos pacientes con cáncer de la Caja Nacional de Salud (CNS) sufrieron quemaduras –según la denuncia de tercer grado– durante una sesión de su tratamiento de radioterapia en el Centro de Medicina Nuclear (CMN) de El Alto. En abril la Federación de Trabajadores Fabriles de Bolivia realizó marchas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Riberalta exigiendo “el cambio total en la Caja Nacional de Salud, por la mala atención que brinda” señaló un ejecutivo de la confederación de fabriles de Bolivia.