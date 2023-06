Está muerto, como tu carrera: Lluvia de críticas a deportista de la NFL por publicar la caza de un gran oso





26/06/2023 - 10:57:05

20minutos.- El quarterback Carson Wentz, campeón de la Super Bowl con los Philadelphia Eagles en 2018, ha desatado la polémica al subir a las redes sociales unas imágenes en las que aparece orgulloso con un gran oso negro que acaba de matar en Alaska. Y la reacción de la gente no ha tardado en llegar, pues han cargado contra él por esa actitud. "Objetivo cumplido. Tuve la oportunidad de detectar y acechar a un oso negro en uno de nuestros nuevos lugares favoritos en la tierra, Alaska. ¡Increíble viaje y un animal increíble!", escribió el deportista en su perfil de Instagram. Ha hecho esa publicación junto a otra cuenta que comparte con su hermano, en la que suelen subir fotos de todos los animales que cazan, como aves, patos o ciervos. Sin embargo, nunca habían subido una imagen en la que apareciesen con un animal tan grande, con el que además posan con un arco y flechas. El deportista de la NFL, que además no pasa por un buen momento profesional pues es agente libre sin equipo, podría haber lapidado su propia carrera con este hecho, sobre todo socialmente hablando. Muchos usuarios de las redes sociales le han criticado sin cesar por la publicación. Algunos han lamentado que "no se rompiera el ligamento cruzado para disparar a ese oso", y otros han sido más directos comparándolo con su situación deportiva: "Ese oso está muerto, como tu carrera".