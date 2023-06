Era conocida en UFC como La Mujer Maravilla, se retiró por sus lesiones y ahora venderá contenido en Only Fans





26/06/2023 - 10:43:09

Infobae.- Cada vez más deportistas deciden incursionar en el mundo de las redes sociales pagas con el objetivo de aumentar no sólo el número de seguidores en sus cuentas oficiales, sino también los de sus cuentas bancarias. En esta ocasión, la ex luchadora de UFC Rachael Ostovich, se sumó a la nueva moda de los últimos tiempos y anunció, a través de su perfil de Instagram, que ya se encontraba disponible en Only Fans. “Hola, chicos, soy Rachael Ostovich. Y sí, lo hice. Así que si desean ver contenido exclusivo o algo detrás de escena, suscríbanse a Rachael Ostovich en OnlyFans. Aloha”, escribió la hawaiana junto a unas fotos en las que se la podía ver con un gorro de la empresa en cuestión. Cabe recordar que la ex luchadora de 32 años debutó en la máxima compañía de artes marciales mixtas del mundo en 2017 con una victoria ante Karine Gevorgyan por sumisión. En la previa de aquel combate, su pesaje recorrió el mundo al presentarse con un traje de La Mujer Maravilla, por lo que todo el mundo comenzó a llamarla de esa manera.

Sin embargo, tras ese triunfo, la estadounidense cosechó tres derrotas consecutivas y puso fin a su paso por la UFC en 2020, tras caer ante Gina Mazany en noviembre de ese año por nocaut. Antes había sido víctima de dos sumisiones frente a la famosa luchadora Paige VanZant y Montana De La Rosa. “Tuve algunas lesiones después de las peleas. Definitivamente es diferente de la MMA. El daño es mucho peor, lo he experimentado por mí misma. Luché en MMA durante diez años… Tengo las manos rotas, ni siquiera pude golpear durante dos meses después de la pelea”, reconocía la luchadora en una entrevista con MMA Jungle (2021) sobre el nivel de UFC, comparado con otras empresas de MMA. Ahora, Ostovich está centrada de lleno en el mundo de las redes sociales, en las que pretende monetizar su contenido a través de distintas páginas. En lo que respecta a Only Fans, la suscripción mensual para ver sus videos y fotos cuesta 14,99 dólares. En Instagram posee cerca de 700 mil seguidores, por lo que si tan solo lograra convencer a 100 mil de ellos para que se adhieran a la plataforma, lograría generar cerca de 1.5 millones de dólares al mes. Con esta decisión, la ex peleadora de MMA se sumó a otras deportistas como Sofya Zhuk (campeona de Wimbledon), Elise Christie (patinadora olímpica), Madeleine Wright (futbolista) y Key Alves (Voleybolista), entre otras atletas, en tener un perfil en esa red.