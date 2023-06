Medio alemán lanza programa de radio solo con IA y sin locutor humano





26/06/2023 - 10:29:20

DPA.- La empresa alemana de medios Audiotainment Südwest anunció hoy el lanzamiento de un programa de radio con Inteligencia Artificial (IA) y sin locutores humanos. La directora de la compañía, Valerie Weber, declaró a dpa que el lanzamiento está previsto para este verano europeo y que el nuevo programa de IA se dirige a un público de entre 10 y 40 años, conocedor de las nuevas tecnologías. Weber recalcó que el programa no supone un recorte de plantilla y que tampoco sustituye a un programa de radio existente. La cartera de la empresa de medios de comunicación incluye las emisoras bigFM, RPR1, Radio Regenbogen y Regenbogen Zwei. Según la información, el nuevo programa de radio de IA formará parte de la radio online bigFM. Aún no se ha anunciado el nombre del programa digital. "Consideramos el programa de IA como una ampliación de nuestra gama de servicios y creemos que más bien generará nuevos puestos de trabajo, sobre todo capacidades de apoyo", dijo la directora Audiotainment Südwest. Antes de incorporarse a la empresa privada de medios, con sede en Mannheim, en el suroeste de Alemania, Weber trabajó varios años como directora de radio en la emisora pública Westdeutscher Rundfunk (WDR). Weber agregó que, por motivos éticos, no saldrá nada al aire que no esté supervisado por humanos.