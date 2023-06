Lujosas vagonetas del caso Nallar son utilizadas por el Comandante de la Policía y la Fiscalía de La Paz





26/06/2023 - 10:05:58

Erbol.- Las "lujosas" vagonetas secuestradas en el caso de legitimación de ganancias ilícitas contra Misael Nallar son utilizadas por el Comandante General de la Policía y el Fiscal Departamental de La Paz, a pesar de que el proceso continúa en etapa de investigación. La vagoneta Toyota Land Cruiser, modelo 2022, color blanco perla, con placa de control 5707-KKU, es utilizada por el general mayor Álvaro Álvarez Griffiths, Comandante de la entidad verde olivo. El 20 de junio, el general Álvarez llegó en la mencionada movilidad para la entrega del Hospital Policial. Luego, el viernes 23, la vagoneta fue vista en el interior del Comando General de la Policía. En el caso del Fiscal Departamental de La Paz, Willam Alave Laura, la movilidad que se le vio utilizar es un Toyota Land Cruiser, modelo 2022, color negro, con placa de control 5697-KHP. En la población de Alcoche, en el norte paceño, Alave fue filmado con la vagoneta después de estar presente en una actividad institucional, el pasado 16 de marzo. El vehículo se observa en una entrevista realizada por la página oficial del Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte. Luego, en el mismo mes, se tomó una fotografía a la vagoneta en el garaje de la Fiscalía de La Paz. Una fuente que forma parte de la causa sobre Nallar confirmó a este medio que las vagonetas efectivamente corresponden a este proceso y afirmó que las mismas deberían estar en un garaje con fines investigativos. "Sí, es la vagoneta, confirmado, es la vagoneta", dijo la persona consultada sobre el vehículo con que fue filmado el fiscal.

La fuente evitó dar su identidad para no sufrir represalias, ya que indicó que las movilidades no pueden ser usadas de manera discrecional porque el caso continúa en investigación. Una comisión de fiscales de Santa Cruz imputó a Misael Nallar por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. En ese proceso se secuestró varios bienes, como cuatro lujosas movilidades, una de ellas en manos de la Policía y otra en la Fiscalía. Las otras dos, según la fuente, también se habrían designado a entidades estatales. Este medio intentó comunicarse con el fiscal del caso para conocer quién dispuso el uso de las movilidades, sin embargo, no se obtuvo una respuesta formal. Asimismo, este medio solicitó hablar con el responsable del Comando General de la Policía y la Fiscalía de La Paz para conocer qué institución les autorizó el uso de las movilidades, pero tampoco se tuvo respuesta. Actualmente, Misael Nallar se encuentra detenido de manera preventiva en la cárcel de Chonchocoro de La Paz por ser el principal acusado en la muerte de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo, Santa Cruz; además, se sabe que enfrenta al menos cuatro procesos en el país por diversos delitos