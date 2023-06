MAS Chuquisaca rechaza proclamar a Evo en Sucre





26/06/2023 - 06:30:40

Correo del Sur.- Frente a los anuncios de una probable proclamación de Evo Morales, este miércoles, en Sucre, la Dirección Departamental del MAS, reunida con la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), la Federación Única de Mujeres Trabajadoras de Pueblos Originarios de Chuquisaca “Bartolina Sisa” (Fumtpoch BS), además de federaciones campesinas regionales, emitió un pronunciamiento en el que señala que no es momento de proclamar a ningún candidato. “El Departamento de Chuquisaca hace conocer a sus Estructuras Políticas y Organizaciones Sociales, que no es momento de proclamar candidatos, no estamos en tiempos de campaña electoral, debemos esperar los plazos electorales conforme a disposiciones legales; mas al contrario debemos seguir trabajando en fortalecer nuestro Proyecto Político MAS – IPSP”, dice el octavo y último punto de su resolución, emitida el pasado viernes 23 de junio. La presencia de Morales en Sucre fue anunciada para este viernes 30, durante el encuentro denominado “Revolución Urbana”. COORDINACIÓN El último viernes, en el municipio de Zudáñez hubo una reunión de coordinación en la que participaron los principales dirigentes de la Dirección Departamental del MAS y las federaciones de pueblos originarios de Chuquisaca y de regionales campesinas. El artículo primero de su comunicado dice: “…ratificamos de manera contundente la verdadera unidad de todas nuestras Organizaciones Sociales y Estructuras Políticas, haciendo un llamado a todas nuestras autoridades (políticas, orgánicas y electas) trabajar en la misma línea; demostrando la Unidad por el bien [de] nuestros pueblos para Vivir Bien, y por el bien de nuestro Proceso de Cambio. Y condenamos, la actitud divisionista al interior de nuestro Instrumento Político MAS - IPSP”. El segundo: “Respaldamos, de manera unánime y contundente la Gestión de nuestro Presidente Constitucional Luis Arce Catacora y Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, hasta que concluyan su gestión de Gobierno”. Y el tercero: “Ratificamos nuestro apoyo, respaldo y respeto al liderazgo nato de nuestro líder indiscutible, del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS – IPSP Hermano Evo Morales Ayma”. También respaldan la elección de Yamil Flores “para que asuma la Presidencia de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca” y declaran “enemigo” al gobernador Damián Condori “por intentar revocar la personalidad jurídica de la Futpoch y por haber traicionado a su gente de su clase social, sin respetar los derechos, usos y costumbres que tienen los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Chuquisaca”. Entre los firmantes del documento figuran Reynaldo Cruz, presidente de la Dirección Departamental del MAS; Fausto Escalante, secretario ejecutivo de la Futpoch; Pascuala Benavides, ejecutiva de las Bartolinas de Chuquisaca, y Lorenza García, ejecutiva de la Federación de Mujeres “Bartolina Sisa” de Nor y Sud Cinti.