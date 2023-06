Presidente del TSJ ve impunidad en jueces





26/06/2023 - 06:11:56

Correo del Sur.- El régimen disciplinario del Órgano Judicial incentiva la impunidad de los jueces porque no hay sanciones oportunas y eficaces para los malos juzgadores, señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, en una entrevista con Correo del Sur Radio, a propósito de la Segunda Reunión Preparatoria para la Cumbre Judicial Iberoamericana de Perú, que se desarrollará entre este miércoles y el viernes en Santa Cruz de la Sierra. En esa reunión se prevé aprobar el documento base de la Cumbre Judicial de Lima, a llevarse a cabo en octubre de este año, con temas sobre la independencia judicial, el régimen disciplinario y la carrera judicial. “Los catálogos de faltas y la estructura del régimen disciplinario son esquemas muy pesados, dilatorios, poco eficaces y eficientes para sancionar a malos jueces; es más, a través del régimen disciplinario se incentiva la impunidad de los jueces porque no existen sanciones oportunas y eficaces”, dijo Torres al ser consultado sobre los cuestionamientos a la labor de los jueces. “No se aleja a los malos jueces, se convive con ellos, y eso no le hace nada bien a un sistema de administración de justicia”, enfatizó. En su criterio, el régimen disciplinario debería ser mucho más corto, sumarísimo y eficaz a la hora de sancionar a los malos jueces de forma ejemplar y separarlos del Órgano Judicial. “Apartarlos, sancionarlos, destituirlos, porque los buenos administradores de justicia no pueden compartir un escenario jurisdiccional con malos jueces, porque aquellos siempre van a constituir un peligro para la administración de justicia en cuanto a corrupción, tráfico de influencias, favoritismo y la pérdida de objetividad”, manifestó. Aclaró que la debilidad del sistema disciplinario no solo es un tema que hace al sistema boliviano, sino también al Iberoamericano y por eso estará en dicha Cumbre de Justicia.