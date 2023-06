Elecciones Guatemala: Ex primera dama Sandra Torres y diplomático Bernardo Arévalo irán a segunda vuelta en agosto





26/06/2023 - 05:47:47

VOA.- Guatemala irá a una segunda vuelta electoral, de acuerdo con los resultados preliminares reportados en la madrugada del lunes. Con el 51.4% de las actas procesadas, la ex primera dama Sandra Torres y el diplomático de carrera Bernardo Arévalo, ambos de tendencia centroizquierdista, acapararon la mayoría de votos. Ninguno, sin embargo, logró el 50 % más un voto válidos para una victoria absoluta. La segunda vuelta está prevista para celebrarse el 20 de agosto. Con más de la mitad de las boletas computadas, Torres, exesposa del fallecido mandatario Álvaro Colom (2008-2012), conseguía el 14.9 % de los votos. Arévalo, actual diputado del socialdemócrata Movimiento Semilla, lograba el 12.2 % de las preferencias. El resultado preliminar fue una sorpresa en el caso de Arévalo, al que las encuestas no lo daban entre los favoritos. Le siguen en los resultados el oficialista Manuel Conde, con el 8 % del respaldo; el empresario derechista Armando Castillo, con el 7.3 %; el diplomático conservador Edmond Mulet, con el 6.9 %; y Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), con el 6.7 % de las preferencias. El resto, de una veintena de candidatos, no sobrepasaba el 5 %. Las elecciones de Guatemala, que decidirán quién el sucesor del presidente Alejandro Giammattei, han estado rodeadas de polémicas. Entre ellas sobresale la exclusión de cuatro aspirantes. Estados Unidos y la Unión Europea criticaron el veto al empresario Carlos Pineda, que iba delante en las encuestas y quien por su parte calificó la medida como un "fraude electoral" y llamó a votar nulo. Alrededor de 9,3 millones de guatemaltecos fueron convocados a las urnas electorales este domingo, para elegir al presidente, vicepresidente, 160 diputados del Congreso, 20 del Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales. Sin embargo, solo el 54 % acudió, según los resultados preliminares. Los votos nulos sumaban el 17 % y los votos en blanco el 7 %, de acuerdo con los primeros resultados divulgados. A las seis de la tarde del domingo, los 3.400 centros de votación cerraron y comenzó el conteo. Desde ese momento, la institución transmitió los resultados preliminares indicando el porcentaje de actas que se han contabilizado y las que faltan. Giammattei, un médico de 67 años, había asumido la presidencia de Guatemala en enero de 2020 para un periodo de cuatro años con la promesa de combatir la corrupción, pobreza e inseguridad en el país. Estas y otras son las razones para que muchos opten por emigrar. Solo en Estados Unidos viven 1.3 millones de guatemaltecos. La cifra es 44% más alta que hace una década. ¿Qué prometen los posibles sucesores de Giammattei? Torres, de 67 años, ha prometido que si llega a la presidencia eliminará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica, dará préstamos a jóvenes emprendedores, bajará las tarifas de luz y reducirá a la mitad los precios de las medicinas. "Estamos optimistas, estamos contentos. Vamos a ganar, con quien sea, vamos a ganar. Estamos preparados para ganar la elección", dijo Torres en rueda de prensa. Arévalo, sociólogo y escritor de 64 años e hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), ha prometido erradicar la corrupción, aumentar la cantidad de policías, mejorar la generación de empleo y combatir el cambio climático. "Nuestro profundo y total agradecimiento a las personas que nos dieron su voto de confianza. Gracias por su valentía y por dar un paso al frente", escribió Arévalo en Twitter. "Nosotros no venimos a ganar las encuestas. Venimos a ganar las elecciones", agregó.



¿Principales retos que enfrentará el que gane? Guatemala ha venido descendiendo en los últimos años en las listas de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. En 2022 se ubicó en el puesto 150 de 180 países. Muchos guatemaltecos consultados por la Voz de América el domingo dijeron que buscan un cambio, en aspectos que van desde la corrupción hasta el alto costo de la vida. El país cerró las puertas a la CICIG, una misión contra la corrupción respaldada por la ONU que hizo varias investigaciones, dejando al descubierto malos manejos por parte de altos cargos públicos, incluidos el propio Giammattei, Sandra Torres y cuatro expresidentes. En materia de libertad de prensa, existen múltiples denuncias. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala. Los principales candidatos han declarado su simpatía a Taiwán y no ha China, que busca por todos los medios captar aliados en la región. Consultado sobre las relaciones con EEUU, Giammattei respondió a la VOA el domingo después de emitir su voto: “No sé ellos, pero por mí están bien”.