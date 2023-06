Lima: Fiscal General definirá si Reyes Villa va o no a un juicio de responsabilidades





25/06/2023 - 17:57:07

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, deberá definir si el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, será sometido o no a un juicio de responsabilidades por las 13 denuncias que enfrenta como lo señaló el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó este domingo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima. En entrevista con Bolivia Tv, Lima explicó que la Sentencia Constitucional 0405/2023-S4, emitida por el TCP el 31 de mayo, no significa el “final de la historia” de los procesos que se le iniciaron a Reyes Villas por hechos cometidos en el periodo 2006 al 2008, antes de que entre en vigencia la nueva Constitución Política del Estado. “Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional es remitir el expediente ante el Fiscal General del Estado, el doctor Juan Lanchipa, como Fiscal General del Estado, va a recibir todas las causas que involucran a Manfred Reyes Villa y va a tener que tomar una decisión”, afirmó Lima. Una opción es que Lanchipa remita los 13 casos que tiene el también exprefecto de Cochabamba a la Asamblea Legislativa Plurinacional para encarar un juicio de responsabilidades o continúe los proceso por la vía ordinaria. “En este momento no estamos en una etapa final de decisiones, ha hablado el Tribunal Constitucional y ahora corresponde que hable el Fiscal General del Estado”, insistió el ministro. Los hechos por los que se acusa a Reyes Villa corresponden a las gestiones 2006 al 2008, y la normativa de entonces establecía el juzgamiento de privilegio para las primeras autoridades de gobierno, prefectos y ministros de Estado. De acuerdo con Lima, los 13 procesos de Reyes Villa irían a sumar a los 20 juicios de responsabilidades pendientes de autorización legislativa para su juzgamiento, muchos de ellos contra exprefectos, exministros y otras exautoridades. En la nómina están, por ejemplo, el exprefecto de Chuquisaca, Carlos Nicanor Cortez Aparicio, el exprefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, el exprefecto de Chuquisaca, Felipe Marcelo Arana Ostria y el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, entre otros. Lima lamentó que se paralicen estos procesos en el Legislativo porque varios de estos datan de más de 14 años. “Ha paso un tiempo prolongado (y ya es tiempo) para que se tomen decisiones”, sostuvo la autoridad.