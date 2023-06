Un edificio residencial en China causa sensación en redes: Más de 20.000 personas en 206 metros de altura





25/06/2023 - 17:36:25

Si bien a mediados del pasado mes de septiembre veíamos cómo un espectacular incendio devoraba el rascacielos más alto de la localidad china de Changsha, ahora es otro enorme edificio, también en el gigante asiático, el que ha causado sensación en redes, haciéndose viral. Se trata de una construcción residencial de 206 metros de altura en la que viven más de 20.000 personas. El Regent International, como así se denomina, se encuentra ubicado en la zona comercial de Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang. Piscinas, farmacias, tiendas y su propio supermercado Esta inmensa mole de cemento y cristal, inaugurada en 2013 y de 260.000 metros cuadrados, se ideó en un principio para ser un hotel de lujo. Sin embargo, con el paso de los años, según indica el diario 'La República', se modificó para que las habitaciones luzcan como apartamentos de alta gama. En este edificio de China viven 20.000 personas. Tiene supermercados, tiendas, peluquer�as, farmacias... La ciudad de 15 minutos en un solo edificio y te lo venden como una maravilla cuando no es m�s que una enorme c�rcel. pic.twitter.com/9TenutDVrq — PabloGabriel (@PaGabrielpoeta) June 20, 2023 Los vecinos que ocupan las 39 plantas cuentan con piscinas, farmacias, peluquerías, tiendas, cafeterías y hasta su propio supermercado. La encargada de su diseño fue Alicia Loo, responsable también de proyectar el Singapore Sands Hotel, el segundo hotel de siete estrellas del mundo. Según la agencia local Sina, los pisos más pequeños y sin ventanas suelen alquilarse por alrededor de 200 euros mensuales, mientras que los más grandes, que disponen de balcones, rondan los 500 euros al mes. El citado medio detalla que la mayoría de las personas que residen en el Regent International son jóvenes profesionales que acaban de finalizar sus estudios universitarios, aunque también acoge a varios influencers y es la sede donde pequeñas empresas tienen sus oficinas. Por supuesto, son muchos los usuarios de Twitter que han reaccionado al ver semejante edificio. "Las juntas de vecinos serán "a cachos", no?", "Pagaría por ver una reunión anual ordinaria de la comunidad de vecinos", "Me pregunto cómo serán las asambleas de copropietarios" o "Terrible vida. Si ese es el futuro, no vale el esfuerzo" fueron algunas de las reacciones.