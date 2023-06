Detalles de la presentación de Messi en Inter Miami: El día elegido, quién lo acompañaría y la inversión del club





25/06/2023 - 17:19:23

Lionel Messi disfruta el mejor momento de su carrera. Tras concluir sus dos temporadas en el PSG en medio de las críticas de la prensa y de la actitud de parte de los aficionados del conjunto parisino, que lo silbaron en los últimos partidos que jugó como local en el Parque de los Príncipes, el astro rosarino está listo para iniciar un nuevo camino en el Inter Miami. A seis meses del título en el Mundial de Qatar con la selección argentina, y mientras sigue recibiendo el cariño del público como sucedió en el partido despedida de Maxi Rodríguez, el histórico número 10 ya comenzó sus vacaciones en Rosario junto al resto de su familia. A la espera de su desembarco en Estados Unidos, la franquicia que milita en la MLS planifica lo que será su llegada oficial. Según indicó el diario Mundo Deportivo, de España, la intención del club que tiene como dueño a Jorge Mas sería presentar a Messi el próximo domingo 16 de julio. Ese día, el Inter Miami tendrá la jornada libre, ya que el sábado jugará como visitante frente a St. Louis City. De esta manera, el estadio DRV PNK podría estar libre para llevar adelante los preparativos necesarios para darle la bienvenida a su nuevo jugador estrella. El otro detalle que indica el artículo firmado por el periodista Gabriel Sans establece que el flamante campeón del mundo con Argentina no sería anunciado en soledad. La idea sería que esté acompañado por su amigo y ahora nueva figura de la franquicia, otro ex Barcelona como Sergio Busquets. Para esa confirmación, todavía resta que el volante central junto a su representante Josep Maria Orobitg firmen la documentación y los contratos con todas las condiciones económicas de la negociación. Frente a este escenario, Inter Miami impulsó un acuerdo con el alcalde de Fort Lauderdale para agilizar el permiso necesario y comenzar con las obras que añadirán 3.200 asientos más al estadio DRV PNK. Según indicó el periódico local South Florida Sun Sentinel, el acuerdo quedó sellado en las últimas horas después de que los propietarios del equipo pagaron 1.4 millones de dólares que debían en concepto de tasas de licencia de obras. En ese mismo sentido, la ciudad también acordó con el club que los fanáticos del nuevo equipo de Messi puedan estacionar en el solar situado al sur del estadio hasta finales de año. El medio indicó que dicho espacio está cerrado desde el pasado 1 de junio y acabará convirtiéndose en un parque que será costeado por la empresa que tiene como dueño a Beckham. Hay que recordar que se espera que el estreno oficial del rosarino con su nuevo equipo sea el 21 de julio, fecha del partido inaugural de la Leagues Cup contra Cruz Azul de México. “Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos”, expresó Mas, accionista mayoritario de la franquicia en una conferencia de prensa. “Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio”, agregó. “Tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos. Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia”, explicó sobre la llegada del futbolista que acaba de festejar sus 36 años de vida.