MacLean: Si el MAS sigue el 2025, Bolivia se convertirá en Afganistán del continente





25/06/2023 - 12:16:02

Erbol.- El excanciller Ronald MacLean Abaroa respaldó la idea de retornar a la república para mantener la unidad de los bolivianos y para sustituir el fallido Estado Plurinacional, porque si el MAS continúa en el poder el 2025, “Bolivia se va a convertir en la Afganistán del continente” y en un foco de subversión, corrupción, narcotráfico y crimen organizado. “Si Bolivia se convierte en esto, vamos a poner en riesgo la integridad de Bolivia porque nos van a invadir. Si nos convertimos en el cáncer que está desprendiendo células cancerígenas, eso nos va a pasar y vamos a perder Bolivia”, dijo desde Maryland, EEUU. Para MacLean, “el MAS es un cáncer” que ha hecho del país un cuerpo estatal sin reacción frente al narcotráfico, frente a la corrupción, trata de personas y el tráfico de armas; ha destrozado el trato civilizado haciendo de Bolivia un aliado de los parias de la historia como Rusia, Irán y Corea del Norte. “Estamos con la peor familia por la elección de estos señores que nos están gobernando ya transitoriamente, ya sin el apoyo de la gente”, dijo en un diálogo difundido en sus redes sociales, a propósito de la necesidad de retornar a la república planteada desde su exilio en EEUU por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de 92 años de edad. Afirmó que, si no nos corregimos y si el narcotráfico se convierte irreconciliable, las fuerzas de la violencia van a tomar el camino y vamos a tener ejércitos combatiendo en forma abierta y Bolivia será un campo de batalla y “vamos a terminar dividiendo Bolivia en 5 a 10 años o menos”. Hizo un llamado a las Fuerzas Armadas porque “si bien los políticos han fracasado, lo más fracasados son las Fuerzas Armadas porque no hay fuerza coercitiva que haga respetar la democracia contra la insurgencia y la subvención. Un padre sin autoridad no educa a los hijos, no gobierna la casa”, graficó. “Las FFAA no asustan a nadie, no respetan la Constitución, no la hacen cumplir y más bien los pobres militares que han cumplido con su deber están presos y nadie los reclama y los policías que se han pasado (el 2019) a lado de la gente, están castigados. Y los militares y policías corruptos y obsecuentes, están en el poder”, agregó. Indicó que hay varias formas de verificar que el socialismo y el estatismo son un fracaso en Bolivia donde la conducta ilegal está generalizada. Lo que dice el tango “el que no afana es un gil” se está imponiendo de arriba para abajo, rompiendo la ley a cambio del silencio. Aseguró que “somos república y vamos a volver a ser república, pero tenemos que ser república moderna, con tecnología, con un capitalismo popular, donde el individuo sea el centro de nuestra preocupación y todos sean iguales ante la ley” sin necesidad de preferencias a las étnicas. En ese marco, recomendó leer con sobriedad, tranquilidad y generosidad la propuesta que nos deja Sánchez de Lozada, porque tiene detalles modernos, de flexibilidad, de dejarle espacios de libertad a cada región para tomar ciertas decisiones sin desmembrar al Estado. Sostuvo que a Gonzalo Sánchez de Lozada lo tacharon de manera insostenible de criminal y genocida, cuando “todos sabemos que no es un criminal, no es genocida; es un humanista, un hombre que quiere contribuir con sus ideas”. Cree que, para impulsar la propuesta del cambio de fondo, la oposición es el pueblo boliviano y no políticos porque están muy callados y muy derrotados. Precisó que para ello es necesario dar a la población la oportunidad de lograr su unidad en torno a una idea y un hombre para enfrentar al régimen de Evo Morales, uniendo fuerzas para salvar al país del destino al que está metido. Recordó que la ola mundial se encamina hacia las sociedades modernas, donde el sistema económico indudablemente es el más eficiente y que el provee prosperidad y rechaza el Estado Plurinacional como el caso de Chile que ha visto la evidencia de Bolivia. MacLean advirtió que Bolivia está en la cuenta regresiva para adecuarse a la tecnología y si no se reencamina a la tendencia mundial, esta agonía puede durar mucho tiempo, puede ser muy dolorosa, muy fea y los bolivianos continuarán viviendo la noche tan oscura y tan amarga en su historia.