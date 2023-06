Evo: Desde el Gobierno intentan ampliar el caso Dávila e investigarme





25/06/2023 - 12:12:43

Página Siete.- El expresidente y líder de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales denunció que la Fiscalía de La Paz intenta implicarlo en el caso del excoronel de la Policía, Maximiliano Dávila, quien está encarcelado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas tras ser detenido por sus vinculaciones con el tráfico de dorga. “Ahora me informan que por instrucción del Gobierno nacional, el fiscal (William) Alave intenta ampliar el proceso a Evo. Me informaron desde La Paz”, aseguró Morales este domingo en su programa Evo es pueblo, líder de los humildes, que se transmite por la Radio Kawsachun Coca. A raíz de esta información, el jefe del MAS dijo que pidió una reunión urgente con sus abogados para que le informen los detalles de una supuestamente ampliación del proceso en su contra. “Hay presiones para ampliar la investigación del caso Dávila”, añadió. El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fue procesado y detenido en enero de 2022, luego de que se conociera una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos (EEUU) que lo vinculaba con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Morales recordó que después de tres meses de destaparse el caso de Dávila, un oficial de la Policía lo buscó para reunirse. “Me hice acompañar con el alcalde de Sacaba y me informó: ‘Hemos recibido instrucciones desde arriba (para conocer) qué relación tiene Evo con Dávila’. pasaron tres meses de investigación y ni una llamada telefónica (recibí)”, complementó. Además, el exmandatario dijio que desde la gestión presidencial de Víctor Paz Estensoro hasta la de Luis Arce ha tenido procesos en su contra. “Sólo (Eduardo) Rodríguez Veltzé no me abrió proceso, precisó.