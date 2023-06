Amigo de Sanz cuenta todo sobre el supuesto romance del cantante con Shakira





25/06/2023 - 11:55:25

Luego de que en junio de 2022 Shakira y Gerard Piqué confirmaron que estaban separados tras más de una década juntos y dos hijos en común, comenzó a difundirse que él sostenía una relación amorosa con una azafata de 22 años. Después se confirmó que se trataba de Clara Chía, una empleada de su empresa Kosmos. A partir de ahí la vida romántica de la cantante colombiana ha tenido altas y bajas y sobre todo ha sido motivo de rumores. En tanto, a la colombiana se le atribuyó un romance con Alejandro Sanz, mismo que, se dijo, nació en 2005 cuando trabajaron juntos al grabar a dueto el tema La tortura, que se incluye en el disco Fijación oral Volumen 1 de ella. Trascendió que su noviazgo oculto iba tan bien que dos años después, de nuevo unieron sus talentos. Esta vez fue mediante la canción Te lo agradezco pero no que en 2007 el cantautor español lanzó con su álbum El tren de los momentos. Precisamente de ese año, hace unos meses resurgió un video de ambos en redes sociales y en el que, al parecer, se prueba la existencia de una relación amorosa entre Shakis y Sanz, misma que a la fecha continuaría vigente.



Amigo de Alejandro Sanz aclara rumores del romance Sin embargo, hoy esos rumores no paran y un amigo de Alejandro Sanz decidió ponerles fin. En entrevista con la agencia española Europa Press, el productor musical Miguel Ángel Arenas ‘Capi’ aclaró que no se gustan, Shakira y el intérprete de Mi soledad y yo, sólo son amigos. “Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga personal de él, de toda la vida. Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro”, aseguró. Incluso, consideró que con todo lo que ella ha padecido en el último año, lo que menos quiere es tener una relación sentimental con un hombre porque tiene otras prioridades como sus hijos en casa y su carrera. “En unos años, nadie se acordará de él (Piqué). Ahora todos quieren a Shakira porque ha terminado hasta el coñ** del catalán. Ha dicho ‘a mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira’. Eso ha dado mucho. Tom Cruise, Hamilton... y si mañana viene un Premio Nobel, también no creo que tenga muchas ganas de hombre ahora mismo”, concluyó.