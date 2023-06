Paloma Cuevas es feliz con Luis Miguel, su hermana Verónica rompe el silencio





25/06/2023 - 11:29:36

Quién.- Tras varios meses de una relación sentimental que se destapó el año pasado gracias al asedio de los paparazzis, hoy la hermana de Paloma Cuevas rompe el silencio y revela cómo se siente la diseñadora de modas al lado del cantante Luis Miguel cuando se dice, ya viven juntos en Madrid y alistan su boda para finales de este año. Luego de la más reciente aparición de la pareja, hace unas semanas en la boda de Anne-Marie Colling y Daniel Clará, hijo de la diseñadora Rosa Clará, Verónica Cuevas fue captada por Europa Press y al preguntarle detalles del noviazgo, respondió: "Paloma está inmensamente feliz y toda la familia muy contentos por ello. Pero si me disculpas, vamos a disfrutar de la noche". Hace unos días, Paloma Cuevas asistió a la entrega de medallas de oro de Mayte Spíndola en Valencia y al ser abordada por la prensa, la ex de Enrique Ponce se limitó a sonreír para luego decir: "Estoy muy feliz", con lo que evitó revelar algún detalle más de su historia de amor con El Sol, galán que aprueba del todo su papá, Victoriano Valencia, que hace no mucho declaró: “Son muy felices. Noto a mi hija muy contenta. Ya era hora de que tuviera una gran alegría porque ha estado viviendo nada más que para sus hijas".



¿Cómo nació el romance de Paloma Cuevas y Luis Miguel? Semanas atrás, Paloma Cuevas le comentó a Boris Izaguirre, columnista del diario El País, cómo se dio el flechazo con el intérprete de Será que no me amas después de ser amigos, incluso compadres. “Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos”, contó al periodista. Platicó que primero fue la etapa de conocerse y luego de enamorarse, aunque eso tomó muchos años. “Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor”, concluyó.