Desde el submarino que buscaba al Titanic hasta una lesión de Neymar: Las predicciones más populares de Los Simpsons





25/06/2023 - 11:20:03

Infobae.- En sus 34 años al aire, Los Simpsons han regalado un sin fin de risas y una profunda crítica hacia la sociedad contemporánea. Pero entre tantos momentos hilarantes que ha dejado la serie, también han sido recordados por sus aparentes “predicciones” de momentos históricos. Estas anticipaciones a la historia han vuelto a dar mucho de qué hablar tras la implosión del submarino turístico que tenía como destino las ruinas del Titanic, y al parecer, Los Simpsons ya habrían tenido una experiencia muy parecida en el pasado. Los Simpsons predicen el extravío del submarino En el episodio 366 perteneciente a la 17° temporada titulado El Padre de Homero, el calvo más famoso de la televisión se sumerge en el océano con quien aparentemente es su verdadero padre, un millonario de nombre Mason Fairbanks. Mason convence a Homero de buscar en las profundidades del océano un tesoro de esmeraldas a bordo de un barco hundido; la dupla se aventura en submarinos individuales y Homero termina por extraviarse y atorarse dentro de un coral. Para empeorar las cosas, Homero se queda sin oxígeno -algo que se temía podía pasar a los tripulantes del Titan-, pero antes de tener consecuencias mortales, es rescatado por Mason, pasando tres días en coma en la cama de un hospital. Lo cierto es que la trama del episodio es muy parecida a la historia de las personas que murieron en el Titan y habían sido buscadas durante cuatro días por los cuerpos de rescate de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, pues además de viajar en submarino a las profundidades, también se dirigían a los restos de un navío. Como se mencionó anteriormente, esta no es la única predicción que Los Simpsons han hecho, y a continuación, recopilamos algunas de las que más han impactado al público y a los medios de comunicación.



El ataque del tigre de Siegfried y Roy En el episodio Springfield próspero o problemas con el juego perteneciente a la quinta temporada y estrenado en 1993, el tigre blanco de la dupla de amaestradores e ilusionistas, Gunther y Ernst, quienes eran una obvia parodia a Siegfried y Roy. En el episodio, la tigresa Anastasia recuerda el momento en el que fue capturada por los ilusionistas; furiosa, termina por atacar a Gunther y Ernst. 10 años después, en 2003, Roy fue atacado por el tigre Montecore durante un show en Las Vegas. El resultado del ataque fue un derrame cerebral, y un severo daño en la espina dorsal, quedando en silla de ruedas por el resto de su vida.





Oso de peluche Una de las predicciones más surreales que ha hecho la serie. En el episodio 19 de la quinta temporada (1993) titulado Rosebud, El Sr. Burns pierde un oso de felpa, el cual cae en manos del aviador Charles Lindbergh, luego pasaría a ser propiedad de Adolf Hitler y finalmente sería encontrado en un bloque de hielo en el Polo Norte. En el año 2013, se encontró en un aeropuerto de Reino Unido un oso de peluche de casi 100 años de antigüedad. Se desconoce si tuvo una vida tan “ajetreada” como la del oso de Burns, pero sin duda, la coincidencia es demasiada. Gira de The Rolling Stones en 2016 Para el año de 1995, cuando Los Simpsons se encontraban en su sexta temporada, The Rolling Stones ya llevaba 30 años sobre el escenario, por lo que pensar que 20 años después seguirían rockeando, no era más que una broma para los escritores de la serie. En el episodio La Boda de Lisa, el cual está ambientado en el lejano futuro de 2010, un afiche se puede ver en el cuarto de Lisa que recita “The Rolling Stones, gira de sillas de ruedas 2016″. Ese mismo año, la agrupación conformada por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, se embarcaron en una gira por todo el continente americano, y para sorpresa de todos, siguen presentándose en vivo en pleno 2023 a pesar de la muerte del baterista, Charlie Watts.



La lesión de Neymar en la copa del mundo En el episodio No Tienes Que Vivir Como Un Árbitro de 2014, Homero se convierte en árbitro de la copa mundial de fútbol, misma que se viviría tan sólo tres meses después del estreno del episodio. Hubo varias predicciones interesantes a lo largo del show, pero la que más llamó la atención de los medios fue la de la lesión de Neymar, que en el programa fue parodiado con un personaje llamado “El Divo”. Al igual que Neymar, El Divo se pasó todo el torneo fingiendo faltas, hasta que una verdadera lesión hace que incluso termine por morir. Por supuesto, en la vida real el final de Neymar no fue tan dramático, pero sí le costó mucho a Brasil, pues tras su salida, la verde amarella disputó la semifinal contra Alemania en un histórico partido donde los teutones terminaron ganando 7-1. Curiosamente, en el programa Brasil disputaba la final contra Alemania, perdiendo ante estos 2-0. La forma prácticamente exacta en la que Neymar y El Divo fueron sacados del estadio en una camilla, aún causa escalofríos a fanáticos del programa y de Los Simpsons.



El pez de tres ojos El pez de tres ojos es un emblema del programa, y representa la contaminación que la planta nuclear del Señor Burns ha causado en los alrededores de Springfield. La primera aparición de este pez se dio en el episodio Dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez estrenado en 1990, siendo pescado por Bart en un lago de la ciudad. En el año 2011, un grupo de pescadores capturaron a un pez de tres ojos en la zona conocida como “Chorro de Agua Caliente”, precisamente, cerca de una central nuclear. La presidencia de Donald Trump En el año 2000, Los Simpsons estrenaron el episodio Bart al futuro, donde el mayor de los hijos Simpson ve su futuro y el de su familia 30 años después. Aquí, Lisa es el orgullo de la familia por haberse convertido en la primer presidenta electa de los Estados Unidos, sin embargo, el gobierno vive una crisis financiera después de que el antiguo presidente, Donald Trump, invirtiera los fondos públicos en los niños del país. En su momento parecía una muy buena broma ya que, ¿en qué planeta Donald Trump se convertiría en presidente? Pues en 2017, el controversial magnate llegó a la silla presidencial, y este 2023, está en busca de su segundo mandato.







El atentado de las torres gemelas Quizá la predicción más aterradora que han hecho Los Simpsons a lo largo de sus 35 temporadas. El ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001 fue predicho por el programa en dos ocasiones. La primera fue en el episodio de la temporada 4 Marge contra el monorriel (1994). En una escena, se ve un cuadro donde un edificio está envuelto en humo, una imagen muy parecida a la que diversos medios compartieron durante los lamentables sucesos. Tres años después (1997) llegaría el episodio La ciudad de Nueva York contra Homero, donde Lisa muestra una revista que en su portada tiene los números 9-11, estos últimos escritos con las torres gemelas.