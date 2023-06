Neymar se enfrenta a una multa de más de un millón de dólares por delitos medioambientales





25/06/2023 - 10:04:49

El padre del futbolista brasileño Neymar, Neymar da Silva Santos, fue arrestado en Río de Janeiro tras enfrentarse a las fuerzas del orden, mientras que su hijo se enfrenta a una multa de más de un millón de dólares por delitos medioambientales, informa G1. El conflicto se desencadenó el jueves, cuando las obras que se realizaban en la mansión del delantero del PSG fueron suspendidas por orden de las autoridades ambientales brasileñas, que detectaron una serie de irregularidades en la construcción de un lago artificial. Al parecer, el padre del jugador se indignó al enterarse de que se iban a interrumpir los trabajos, lo que fue percibido como una falta de respeto a un funcionario público en acto de servicio y dio lugar a una detención. Posteriormente, el hombre fue puesto en libertad. Entre las infracciones medioambientales constatadas figuran: desvío del curso de riachuelos, captación de agua de un río sin la debida autorización, excavaciones prohibidas, movimiento irregular de rocas y tierra, y utilización de la arena de la playa. Sem autoriza��o ambiental, obra em mans�o de #Neymar, em #Mangaratiba, � interditada. Desvio de curso/capta��o de �gua de rio, movimenta��o de pedras e rochas e aplica��o de areia de praia sem licen�a ambiental s�o algumas das irregularidades encontradas. https://t.co/7goq2nYKN6 pic.twitter.com/UAMRwDrLpS — Conex�o Planeta (@conexaoplaneta) June 23, 2023 Se informa que el próximo paso consistirá en hacer una evaluación de las irregularidades encontradas y emitir una multa para Neymar que, según las estimaciones y, teniendo en cuenta el daño ambiental causado, "no será inferior a 5 millones de reales brasileños (1 millón de dólares). La interdicción de las obras en la mansión del delantero no impidió al jugador celebrar este viernes una fiesta para inaugurar su nuevo lago. Durante el evento, Neymar entró en el agua, posó para fotos, firmó autógrafos e interactuó con el público. Al día siguiente, los inspectores visitaron de nuevo la mansión del futbolista e identificaron movimientos en la zona prohibida, lo que implica nuevas infracciones ambientales. A raíz de esto, Neymar se enfrentará a una multa adicional, cuyo importe no se ha revelado. El futbolista compró la propiedad, a 130 kilómetros de Río de Janeiro, en 2016, recogen medios locales. La casa y sus alrededores, que incluyen un helipuerto, spa y gimnasio, ocupan una superficie de 10.000 metros cuadrados.