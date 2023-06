Manfred está habilitado y dice que puede ser el próximo gobernador de Cochabamba





25/06/2023 - 09:02:09

El Deber.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ya no tiene juicio ni sentencia pendiente en ningún juzgado ordinario del país porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló los 12 procesos judiciales que corrían en su contra. De este modo, salió de la zona de riesgo de la inhabilitación legal para ser candidato en los próximos comicios, sean regionales o de alcance nacional. “Puedo ser el próximo gobernador, porque no me han dejado terminar mi gestión en la Gobernación (de Cochabamba). Me la han incendiado a media gestión. ¿Quién ha hecho incendiar mi gestión? ha sido Evo Morales”, recordó la autoridad ante la consulta sobre su futuro político ahora que no tiene procesos penales activos. Con la decisión del TCP, los cargos planteados en su contra deberían tramitarse a merced de un tribunal de responsabilidades en un denominado caso de corte. Reyes Villa fue el primer prefecto electo por voto popular de Cochabamba. Juró en 2006, pero el 11 de enero de 2007 seguidores del MAS tomaron la sede del gobierno departamental en medio de enfrentamientos ciudadanos y denuncias de inacción policial. Hubo dos fallecidos. En 2008 fue revocado del cargo a través de un referéndum que se llevó adelante sobre la base de un acuerdo político y en medio de fuertes tensiones sociales por el debate de la Constitución Política del Estado que puso en marcha el actual modelo político y económico en el país. El alcalde cochabambino recordó estos hechos en una entrevista con EL DEBER Radio. En su valoración, su gestión como gobernador estaba dando resultados, especialmente en el área rural. “Vaya usted y va a ver los puentes de toda la zona andina de Cochabamba, en Arque, Bolívar y Tapacarí; eso lo hemos hecho en mi gestión”, indicó y luego cuestionó al MAS por no haber avanzado en los proyectos de electrificación. “Pregúntenle a los campesinos. Nosotros avanzamos y todo sigue como lo dejamos”, apuntó. “No me han dejado terminar mi gestión, porque eso es lo que menos les interesa”, indicó el alcalde y responsabilizó a la facción del MAS que sustenta a Evo por desestabilizarlo con una supuesta estrategia desde el Concejo edil. Con ese tono y luego de valorar los logros de su interrumpida gestión departamental, Reyes Villa rechazó la “prematura electoralización” que se dio desde el MAS y por eso también responsabilizó al expresidente. “Eso está mal porque la gente se dedica a la campaña y deja de trabajar por los intereses del país y Evo no quiere tener piedras en el camino, en su desesperación de ser presidente de Bolivia y es algo que nunca más volverá a ocurrir en la historia”. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba aprobaron el 17 de junio un documento con la que declararan al exmandatario “candidato único” para las elecciones generales previstas para 2025. La declaración fue rechazada por los seguidores del MAS que apoyan al presidente Luis Arce y le reclamaron un congreso para definir la nueva directiva del partido. Entre el jueves y viernes, Evo se reunió con dirigentes y el grupo de legisladores que lo apoya y llamó a esa reunión que será en octubre. Ese congreso fue convocado para Cochabamba donde Morales goza de respaldo político en la mayoría de los municipios de ese departamento. Desde el ala ‘arcista’ quieren que sea en El Alto. Reyes Villa, ante este escenario, insistió en sus críticas a Morales. Sobre Arce dijo que apenas lo vio en una reunión de alcaldes y en la firma de un acuerdo para la dotación de agua potable. “Sólo lo veo por la televisión, igual que al ministro de Justicia (Iván Lima) sólo lo he visto en la tele”, apostilló. Evo Morales dijo que “la derecha interna”, en alusión a la facción de Arce, “usa la justicia para liberar a corruptos con sentencia ejecutoriada y procesar a los que denuncian corrupción”. Además, afirmó, hay “un pacto” con la justicia que, incluso, apunta a que sea inhabilitarlo a través de proceso legales planteados en su contra. “Estamos informados y tenemos pruebas. El Gobierno y algunos magistrados prevaricadores pactaron que sabotearán las elecciones judiciales y se quedarán en el cargo a cambio de inhabilitar a Evo con procesos judiciales forzados y falsas acusaciones”, añadió el expresidente. El asambleísta de Cochabamba Sergio de la Zerda (MAS) adelantó que presentará evidencia sobre supuestas reuniones de Reyes Villa “y varios ministros en su despacho” para lograr ese “pacto” por el que supuestamente se viabilizó la anulación de juicios que estaban activos en su contra. El alcalde incluso fue sentenciado cuando ejercía el cargo, recordó. “Se administra justicia para los corruptos y para los ricos. Son graves hechos de corrupción en la compra de vehículos; incluso legitimación de ganancias ilícitas. En estos procesos, cómo es que los bancos han certificado cómo es que el señor Reyes Villa ha recibido en sus cuentas particulares, suyas y de sus familiares dinero de funcionarios municipales que eran cobrados en Estados Unidos”, dijo el asambleísta del MAS. Y lamentó. “Ahora todo queda en la nada a partir de un pacto que ya habíamos denunciado con autoridades del gobierno central”. Otra evidencia de este pacto, según De la Zerda, pasa por la forma en la que actuó la Policía durante la toma del Concejo Municipal de Cochabamba. “No es casual la inacción policial que, a lo largo de un mes, ha permitido el secuestro del Concejo Municipal y la agresión a concejalas. No es casual un conjunto de reuniones que evidencia un pacto para que la justicia no funcione”, sentenció. La crisis del concejo se produjo cuando las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, ambas de Súmate, el partido de Manfred, llegaron a la directiva al margen de un acuerdo político. Reyes Villa consideró que Evo Morales tenía planes para derrocarlo a partir del control del Concejo edil. Al final, la directiva se completó con un concejal del MAS, pero del ala ‘arcista’. Se trata de Joel Flores, quien denunció a Morales de haber anunciado que tomaría la Alcaldía cochabambina. En la entrevista con EL DEBER Radio, Reyes Villa insistió que Morales hará todo lo posible para retomar el poder. “No desestabilicé al Gobierno nacional ni al Gobierno Municipal de Cochabamba”, añadió. “El señor Evo Morales, juntamente con la señora Willma Alanoca (concejala del MAS en El Alto y exministra en el último gobierno de Morales) han armado una estrategia muy bien montada para desestabilizar la ciudad de El Alto. Deje de dividir a las organizaciones sociales” sentenció y dijo estar al tanto de un plan para promover un referéndum revocatorio en su contra. Morales fue invitado hace dos semanas para un ampliado político en El Alto, pero no asistió por “riesgos de seguridad”.