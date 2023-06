Arce busca modificar Ley de Pensiones; jubilados dicen que sólo ayudará a un 30%





25/06/2023 - 08:23:06

Página Siete.- El presidente Luis Arce envió al Legislativo un proyecto para modificar la Ley de Pensiones. En este se propone elevar la pensión solidaria y los aportes para pagar por ella, y a la vez fomentar el retiro de quienes tienen más de 65 años. Un sector de los jubilados y un experto en materia laboral señalaron que la norma es sólo “un saludo a la bandera”, que fue consensuado con grupos afines al MAS y que con suerte beneficiará sólo al 30 por ciento de los pensionados. En el proyecto de Ley 395, remitido por Arce a principios de junio, se establece que la pensión solidaria podría elevarse a un máximo de 5.200 bolivianos para los trabajadores en cualquier sector que hayan aportado por 35 años y hasta en 6.000 para los mineros, también con 35 años de aportes. Asimismo, se suben los aportes para el fondo solidario: en 0,5% el patronal, en 0,3 por ciento el del empleador del minero y hasta en un 1,5 por ciento el de quienes ganan más de 13.000 bolivianos. La noticia, que podría ser celebrada y considerada como positiva por los jubilados, provocó molestia y reclamos de discriminación. “Es indudable que cualquier anuncio de mejora en las actuales míseras pensiones de los jubilados en el Sistema Integral de Pensiones (SIP) llena de expectativa a este sector, que a la fecha está compuesto por alrededor de 220 mil sujetos, tanto tiulares como derechohabientes”, señala en un pronunciamiento la Asociación Vanguardia de Jubilados Pensionados de La Paz. Además, indicó que este proyecto es “totalmente discriminatorio”, porque no llegará a “la totalidad de jubilados con la pensión solidaria. Peor aún, afirmamos, totalmente dolidos, que las migajas alcanzarían sólo a un 30 por ciento de los jubilados en el SIP y la mayoría seguiremos con nuestras pensiones de hambre”. El dirigente de este sector, Mario Delgado, señaló a Los Tiempos que la modificación es “un saludo a la bandera” y que, además, cargará el peso “en las espaldas de los trabajadores y empleadores”, a quienes se les subirá el porcentaje de aportes para el fondo solidario, que tiene el fin de completar la renta a quienes no tienen suficientes aportes. “Esto es irreal” El investigador en temas laborales Bruno Rojas dijo que el proyecto de ley surge de un acuerdo con los sectores subordinados al Gobierno, como la Central Obrera Boliviana (COB); no acoge la demanda de elevar la jubilación a un 100 por ciento del sueldo referencial del trabajador, y no considera la “situación económica crítica” de los jubilados (que en promedio reciben 2.092 bolivianos de renta, menos de un sueldo mínimo). En el proyecto, revisado por Los Tiempos, se señala que el mismo surge de los diálogos con la COB, en abril de este año (cuando se negociaba el aumento salarial), y que además de elevar el límite superior de la pensión solidaria y subir los aportes para tal fin establece un límite de edad máximo para la jubilación: 65 años. Rojas calificó lo propuesto de “formal e irreal”, porque el grueso de la población no tiene un trabajo estable ni aportes por 35 años para alcanzar estos beneficios. Recordó que, en 2017 ,el 71 por ciento de la población ocupada tenía empleos inestables sin aportes constantes para su jubilación, y que (según datos del 2015) el promedio de los aportes de los asalariados llegaba apenas a los 10 años. “El proyecto dice que con 35 años se recibirá 5.200 bolivianos y 6.000 para los mineros, pero en las actuales condiciones económicas y laborales del país difícil que se llegue a esa cantidad”, explicó. Límites mínimos Si bien el proyecto sube de 640 bolivianos a 720 el monto mínimo para la jubilación por pensión solidaria, este contradice la Ley 065, según la cual la renta debería ser al menos el 70 por ciento de un salario mínimo (1.400 bolivianos). “Ni si quiera se cumple la misma Ley de Pensiones”, dijo Rojas. Por último, el experto en materia laboral señaló que no se conoce ningún informe que acredite que quienes ganan más de 13.000 bolivianos aportan para la pensión solidaria, como lo establece la normativa. Impulsan el retiro a los 65 años El proyecto de ley enviado por Arce al Legislativo establece que las personas con 65 años o más deberían jubilarse para dar oportunidades laborales a las nuevas generaciones, “y de esta manera reducir el nivel de desempleo que existe en el país”. Se establece que quienes deseen seguir trabajando después de esta edad deberán someterse a una evaluación por parte del Instituto Nacional de Salud Ocupacional. La norma no se aplicará a autoridades electas, designadas y de libre nombramiento. Bruno Rojas indicó que la falta de empleo se debe a causas estructurales “que nos acompañan por muchos años y no se debe a que algunas personas no se jubilen”. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó que el 91 por ciento de la población ocupada tiene empleo informal, por lo que se ganan la vida al día. El dirigente de los jubilados, Mario Delgado, dijo que conviene dar espacio a nuevas generaciones.