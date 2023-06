El Pacto de Unidad se alinea con Arce y Evo se blinda con la línea dura del MAS





Página Siete.- Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que en otrora eran uno con Evo Morales, y la Central Obrera Boliviana (COB) ahora están en la cancha del presidente Luis Arce, quien muestra una estrecha relación con ellas, en especial con los campesinos, interculturales e indígenas. En tanto, el expresidente Morales, lejos de ese escenario, está atrincherado en la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), no tiene todo el respaldo de la bancada del partido azul en el Legislativo y convocó a un congreso de su partido en solitario. “Seguiremos apostando por la unidad, pues estamos convencidos de que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Hermanas y hermanos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, su respaldo fortalece nuestra lucha por la patria”, es uno de los últimos mensajes que publicó el presidente Arce en sus redes mostrando una resolución de dicha organización social que le da un “respaldo incondicional” a su gestión administrativa. Como esa resolución, del 1 al 24 de junio de este año Página Siete contabilizó 22 acciones de apoyo a su Gobierno que destacó el jefe de Estado en sus redes sociales, entre reuniones y resoluciones de organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones de distintos gremios y también el apoyo de direcciones regionales del MAS, como es el caso de Santa Cruz. Es así que los dirigentes de todas las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, entre ellas la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (Cnmciob-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csciob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) apoyan a Arce, más cuando el jefe de Estado los primeros meses de este año les entregó sedes, o en otros casos puso la piedra fundamental para la construcción de las mismas. Este escenario se da en medio de una arremetida de acusaciones del líder del MAS, Evo Morales, contra Arce, con denuncias por presunta corrupción y protección al narcotráfico. Este mes, el líder cocalero elevó el tono de sus acusaciones hasta encasillar al actual gobierno como de “derecha”. Incluso aseguró que el objetivo es “destrozar a Evo” en junio. De su lado, Arce, sin responder las arremetidas del líder del Chapare, intensifica su agenda de acercamiento con las bases y aliados del MAS. “Donde existe unidad, siempre existirá fortaleza. La patria y el bienestar del pueblo boliviano están por encima de cualquier interés individual. Agradecemos el apoyo de la dirección departamental del MAS-IPSP de Santa Cruz. ¡Hasta la victoria, siempre!”, se lee en otro mensaje publicado el 19 de junio en las redes sociales de Arce. En la intensa agenda del primer mandatario, además de atender asuntos de su gobierno, como la entrega de obras y la coordinación con su gabinete de ministros, como tema prioritario de su agenda diaria también está el sostener reuniones con dirigentes de organizaciones sociales y participar de ampliados de las organizaciones del Pacto de Unidad y del partido azul que se identifican como renovadores. Por ejemplo, el 2 de junio Arce recibió en la Casa Grande del Pueblo a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, concejales municipales y dirigentes sociales, quienes después del encuentro posaron sonrientes para las fotos junto a Arce, muchos con el puño izquierdo en alto. En tanto, Evo Morales se mueve en un ámbito más reducido políticamente. En sus redes muestra la intensa agenda diaria que cumple con su presencia en reuniones con las organizaciones sociales del trópico de Cochabamba y talleres de formación política. Por ejemplo, del 1 al 24 de junio Morales participó de cinco ampliados en distintos pueblos del Chapare, viajó a los Yungas para realizar reuniones y talleres políticos, también fue a Peñas en La Paz y Warnes, en el departamento de Santa Cruz, y se reunió con asambleístas, exasambleístas, exalcaldes, dirigentes y militantes de Oruro. En todas esas actividades, Morales habla de la necesidad de “recuperar los principios de nuestro modelo económico social comunitario productivo” y también hace énfasis en su discurso de que los renovadores buscan dividir al MAS. “Hacen actos con banderas rojas del PS-1, prohíben símbolos azules del Instrumento Político del Pueblo, persiguen y expulsan del gobierno a militantes y tratan de anular la sigla con cartas falsas y de destruir el estatuto con maniobras jurídicas. ¿Son leales al MAS-IPSP? Tratan de confundir al pueblo con mentiras. Los servidores no pueden participar de congresos, donde se eligen dirigentes para evitar que manipulen el apoyo con prebendas. La ‘renovación’ había sido falsedad y protección al narcotráfico y la corrupción”, se lee en un mensaje de Morales del 16 de junio. Después de celebrar el Año Nuevo Aymara, el 21 de junio, Morales junto a la dirigencia de su partido, en Cochabamba, sostuvieron una serie de reuniones de evaluación política “con más de 80” asambleístas del MAS de los nueve departamentos, aunque el jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, abandonó la reunión, denunció exclusión en la convocatoria y sostuvo que ese encuentro “es para atacar más al Gobierno”. En dicha reunión, la dirección del MAS determinó convocar al congreso nacional del partido azul que se realizará del 3 al 5 de octubre de este año, en Lauca Ñ, del trópico de Cochabamba. En la resolución de convocatoria al encuentro político no se ve la firma de los dirigentes del Pacto de Unidad, sólo de los dirigentes del partido azul. Morales subrayó que están como “invitados especiales (los) del Pacto de Unidad”, que son fundadores del MAS. También puso en esa categoría al presidente Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y a algunos embajadores. “El Presidente (y el) Vicepresidente estarán invitados, además de eso los gobernadores de tres departamentos. También vamos a invitar a embajadores afines a nuestro movimiento político”, dijo Morales. Estos últimos serán invitados a la inauguración del congreso masista.

“La patria y el bienestar del pueblo boliviano están por encima de cualquier interés individual. Gracias por el apoyo”. Portugal: Arce aprovecha el modelo del gobierno de Morales En la radiografía que realiza el historiador y analista político Pedro Portugal sobre la situación política de actual gobierno identifica al presidente Luis Arce con una notoria ventaja frente a Evo Morales, porque el primero tiene a su favor el poder de la administración estatal y que desde la era de Morales la relación de dependencia entre el Estado y las organizaciones sociales no ha cambiado. “Si Arce es consciente de esto y sabe manejarlo, él tiene asegurado el apoyo popular”, señaló el experto. “Evo Morales ha creído toda la teoría que se ha hecho sobre él, de que es el predestinado y de que el pueblo gira a su alrededor y al no haber modificado esta forma de relacionarse que es colonial, él -que también ha gozado de todos los beneficios- ahora sufre todos los perjuicios. Es decir, en los beneficios se entiende que cualquiera que tenga esa actitud paternal con el pueblo, ese pueblo va a estar con ese gobierno”, afirmó Portugal. Y es justamente ese factor que ahora está aprovechando el actual jefe de Estado que pactó con las organizaciones. Sobre el respaldo de los dirigentes de las organizaciones sociales que recibe Arce y que esto respondería a presuntas prebendas, Portugal señaló que es parte del mismo modelo de gobierno de Morales. “Cuando hay prebenda al dirigente, las bases siguen al dirigente (...) somos un pueblo prebendalista y eso habría que descolonizar”, dijo. A ese punto añadió que otro factor contra Morales es que éste siempre elegía a los actores de su partido para ocupar distintos cargos, anulando a muchos liderazgos, como el caso de Eva Copa que ahora apoya a los renovadores y beneficia a Arce. Dirigente de Csutcb dice que apoyo es a cambio de prebendas Para el secretario de relaciones internacionales de la Csutcb, Omar Ramírez, el respaldo de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad que muestra el presidente Luis Arce sólo es de los dirigentes que, según él, reciben prebendas de los ministros de Arce, pero no refleja el sentir de las bases campesinas. “Vemos en las imágenes que el presidente Luis Arce está recibiendo la visita de sectores, cúpulas de dirigentes de sectores sociales, claro, mediante sus ministros está prebendalizando a la dirigencia, lo que también implica que está dividiendo (...) la gente que le está apoyando con pronunciamientos es un grupo selecto de dirigentes que son cooptados por algunos ministros bajo algunas prebendas ”, aseguró Ramírez a Página Siete. El dirigente señaló que existe un gran descontento y decepción de las organizaciones sociales hacia el gobierno de Luis Arce, primero, porque a pesar de todo el respaldo que le dieron en la campaña política para llevarlo a la presidencia, “el 90%” de los funcionarios no son del MAS ni de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. “Lo que las bases no perdonan es que nuestro gobierno lamentablemente se ha llenado el 90% de pitas y golpistas, eso es ir contra los principios de un revolucionario, contra los principios del MAS”, aseguró a este medio el dirigente campesino. Otro factor que genera descontento con el gobierno de Arce, según Ramírez, es el manejo de la economía boliviana. “Pese a eso vamos a seguir apoyando a nuestro Gobierno. Lo que no vamos a tolerar es la traición, el pitismo, la corrupción”.