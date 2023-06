Vicepresidente: Nunca dijimos que la Tricolor es de sometimiento







“El medio Página Siete miente. Nunca dijimos que la Tricolor es de sometimiento”, afirmó este sábado el vicepresidente David Choquehuanca.

“Somos Tricolor, somos Wiphala. Somos de la cultura de la inclusión. La integración está codificada en la Wiphala”, recalcó en un mensaje a través de Twitter.

Aseguró que se busca la “integración, la unidad, la armonía, la complementariedad y el equilibrio”.

“¡Buscamos la verdad! Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Qhilla”, enfatizó.

El viernes, el diario paceño, dirigido por Raúl Garáfulic Lehm, hijo de Raúl Garáfulic Gutiérrez, exembajador de Bolivia en España en el gobierno de Jaime Paz Zamora, publicó un artículo en su página web bajo el rótulo de “Choquehuanca: La tricolor es de la República y el sometimiento; la wiphala es del Estado Plurinacional y el consenso”.

Según el artículo, Choquehuanca, que participó en el XVII Congreso Orgánico Departamental de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (F.S.U.C.C.T.), habría dicho que la tricolor representa al periodo de la República y a la democracia del sometimiento, en cambio, la wiphala es del Estado Plurinacional y de la democracia de las coincidencias, del consenso.

Sin embargo, en la nota no hay una cita textual de la frase - La tricolor es de la República y el sometimiento; la wiphala es del Estado Plurinacional y el consenso- que se le atribuye al vicepresidente.

“Esa democracia que no nos tomaba en cuenta porque en la Constitución Política del Estado no estábamos los aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, no estábamos, recién con el Estado Plurinacional (estamos incluidos). Wiphala, Estado Plurinacional; tricolor, República”, manifestó el vicepresidente, según cita publicación del diario paceño que en varias ocasiones cometió yerros que incluso llevaron a un director (Raúl Peñaranda) a renunciar.

En una segunda cita, refiere la publicación, Choquehuanca dijo: “Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que el hermano quiere, no es lo que la hermana quiere, consenso es lo que todos queremos, mientras democracia hermanos, democracia relacionada con la tricolor, consenso relacionado con la wiphala. En democracia existe la palabra someter, en democracia las mayorías someten a las minorías o las minorías se tienen que someter a las mayorías, y someter al prójimo no es vivir bien, así como robar y mentir no es vivir bien, someter al prójimo no es vivir bien, y nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento venga de donde venga”.

“Nuestra wiphala nos dice mejor si tomamos nuestras decisiones mediante el consenso, por eso planteamos la democracia de las coincidencias”, acotó.

“Así como han dicho la wiphala es aimara, así nos han mentido pues, la wiphala es la codificación del arco iris y el arco iris no es aimara, no es tarijeño, no es japonés, es de todos, es un código de la noble integración, de la unidad, de la armonía, del equilibrio, de la complementariedad, de la paz”, indicó Choquehuanca, según la publicación de Página Siete.