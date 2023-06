Richter: Propuesta de Sánchez de Lozada muestra su desprecio por el Estado Plurinacional





24/06/2023

Con su propuesta de constitución, el expresidente y prófugo de la justicia Gonzalo Sánchez de Lozada, muestra su desprecio por el Estado Plurinacional, que permitió una mayor inclusión social y la participación de las mayorías indígenas de Bolivia, afirmó este sábado el portavoz presidencial, Jorge Richter. “Lo que desprecia Sánchez de Lozada es el Estado Plurinacional, el Estado Plurinacional, la inclusión social, es que los sectores que han estado marginados puedan incorporarse a la vida política, que nuestras hermanas mujeres de pollera no estén condenadas a las labores de casa, de servidumbre doméstica, sino que puedan ser ministras, que puedan ser dirigentes, que puedan ser funcionarias, que puedan ser embajadoras, como les molesta tanto a muchos”, afirmó Richter a Radio Kawsachun Coca. Luego de un silencio de casi 20 años, el pasado fin de semana el expresidente propuso realizar una nueva constitución que permita transitar a un sistema parlamentarista, crear la figura del Primer Ministro y anular la elección de los gobernadores, entre otras medidas. En un análisis de los contenidos de la propuesta, Richter señaló que en sus 194 artículos “no existe ni una sola mención, ni una sola vez en los 194 artículos a la palabra, el concepto, la idea de plurinacionalidad, ni una sola vez, no se menciona ni una sola vez la palabra naciones, en referencia a nuestras naciones minoritarias, no se menciona ni una sola vez la palabra inclusión, ni interculturalidad, ni plural que significa la diversidad de lo que somos nosotros en nuestro país, ni una sola referencia a indígena originario campesino, ni una sola vez, tampoco, se refiere a la palabra los idiomas oficiales del Estado”. “Esto está desaparecido del proyecto de Sánchez de Lozada”, afirmó Richter. En esa medida, explicó que no está lo plurinacional, tampoco lo popular, ni los pueblos indígena originarios campesinos. “No está la interculturalidad como concepto, entre otras cosas, no podemos creer que es una constitución que nos va dar mayor libertad, que nos va dar mayor democracia porque está restringiendo a quienes son al población mayoritaria en nuestro país”, aseguró. La Constitución Política del Estado fue redactada en la Asamblea Constituyente, entre 2006 y 2008 y promulgada en 2009. En su primer artículo refiere que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Pero además de rebatir los contenidos de la propuesta, Richter criticó que Sánchez de Lozada, que ya roza los 93 años, reaparezca “creyendo que su silencio ha diluido sus culpas”, por las muertes que produjo en su última presidencia junto con Carlos Mesa, y lo “ha exonerado de toda responsabilidad de lo que sucedió” en octubre y febrero de 2003. “Las horas previas a la salida de Sánchez de Lozada aquel 17 de octubre del año 2003, los días previos fueron días de muerte, fueron días de masacre, más de 60 bolivianos otra vez, más de 60 bolivianos mueren por las órdenes de Sánchez de Lozada, de su aliado Jaime Paz Zamora, de su aliado Manfred Reyes Villa para abrir fuego a los sectores sociales que lo interpelaban y que ya pedían su renuncia aquel momento. Más de 60 muertos que todavía está en la impunidad todo aquello”, reprochó. Sánchez de Lozada se instaló en Estados Unidos desde 2003 luego de huir de Bolivia por las protestas sociales. Aún está pendiente una solicitud de extradición que no tiene respuesta por parte de la Casa Blanca. ABI