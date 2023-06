Camacho acusa a Choquehuanca de usar cuentos separatistas por sus comentarios sobre la tricolor





24/06/2023 - 12:01:19

Página Siete.- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, criticó desde prisión al vicepresidente, David Choquehuanca, después de que éste afirmara que la bandera rojo, amarillo y verde representa a la República y a una democracia excluyente. La autoridad cruceña censuró que use “cuentos separatistas” y lo instó a proponer soluciones. “Señor Choquehuanca, no ocupe su tiempo en sus cuentos separatistas. Bajo la rojo, amarillo y verde nuestro pueblo luchó unido por un futuro mejor. Más bien proponga soluciones, no cortinas de humo ni chicanas de la vieja politiquería que prometieron abolir, y si no puede, deje que los que queremos de verdad a Bolivia propongamos soluciones”, publicó Camacho en sus redes sociales. Choquehuanca participó este viernes en el XVII Congreso Orgánico Departamental de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (F.S.U.C.C.T.) y durante su intervención dijo que la tricolor representa al periodo de la República y a la democracia del sometimiento, en cambio, la wiphala es del Estado Plurinacional y de la democracia de las coincidencias, del consenso. “Esa democracia que no nos tomaba en cuenta porque en la Constitución Política del Estado no estábamos los aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, no estábamos, recién con el Estado Plurinacional (estamos incluidos). Wiphala, Estado Plurinacional; tricolor, República”, manifestó el vicepresidente.