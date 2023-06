Ministro Molina destaca papel fundamental de Bolivia, Chile y Argentina en la transición energética por el litio





24/06/2023 - 08:14:33

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, destacó este viernes el “papel fundamental” de Bolivia, Chile y Argentina en la transición energética de la región y del mundo por sus yacimientos de litio. “Entre los tres (Bolivia, Chile y Argentina) contamos con más del 65 por ciento (del litio del mundo), jugamos un papel fundamental en el cambio de transición energética. El almacenaje juega un rol importante”, explicó en la Reunión de Ministros de Energía de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Bolivia y Chile. Sólo en el salar de Uyuni, Potosí, Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas de litio, que la ubican con las mayores reservas del metal. Ese volumen se incrementará con la exploración y cuantificación de los salares de Pastos Grandes y Coipasa. De acuerdo con los datos oficiales, se identificó que Bolivia tiene al menos 32 salares de superficies pequeñas en el occidente, principalmente, Oruro y Potosí. Los salares con mayor extensión están en Uyuni, con una superficie de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados (km2), Coipasa con 2.500 km2 y Empexa con alrededor de 400 Km2. Para acelerar la industrialización del metal blanco, el gobierno del presidente Luis Arce apostó por explotar litio mediante la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y dejar atrás la técnica de piscinas de evaporación. Con ese fin, el 20 de enero Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) para la instalación de dos plantas con la tecnología EDL en salares de Potosí y Oruro con una inversión superior a los $us 1.083 millones. No obstante, el 18 de junio, la empresa Contemporary AMperex Technology (CATL) decidió subir su inversión a $us 1.400 millones. En la cita del Mercosur en Argentina, además de destacar el potencial del litio, Molina explicó que los biocombustibles y las fuentes de energía renovables son “clave” en el proceso de transición energética. “En Bolivia desarrollamos proyectos de hidroelectricidad, fotovoltaica, geotérmica y eólica”, explicó y destacó que en “menos de 10 años llegamos al 86% de cobertura eléctrica”. A su vez, la secretaria de Energía de la República Argentina, Flavia Royon, celebró que el 1 de junio se haya inaugurado en forma conjunta con Bolivia la línea de interconexión eléctrica “Juana Azurduy” entre Yagacua (Bolivia) y Tartagal (Argentina), con una longitud aproximada de 120 kilómetros (km), de 132 kilovatios (Kv) y una capacidad de transporte de 120 MW. ABI