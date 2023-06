El MAS ratifica que no está en el gobierno y convoca a Luis Arce a dar informes





24/06/2023 - 07:20:10

Los Tiempos.- La reunión de dirigentes y autoridades nacionales ratificó que el MAS IPSP no está en el gobierno nacional y decidió que el presidente Luis Arce participe de los congresos del partido azul y brinde infirmes; asimismo, se denunció la existencia de un pacto entre Manfred Reyes Villa y el gobierno de Arce. El encuentro que contó con la presencia del expresidente y líder del MAS, Evo Morales. Tras un análisis de coyuntura política, decidió sacar una resolución de seis puntos. Primero, que por consecuencia ideológica y política el MAS IPSP no está en el Gobierno nacional. Condenaron los casos de narcotráfico y hechos de corrupción, y establecieron que el gobierno de Arce se alejó de los principios del MAS, como son: ama sua, ama llulla y ama quella. Decidieron censurar y condenar la campaña de difamación desplegada por el Gobierno, con el objetivo de desprestigiar al trópico de Cochabamba, catalogándolo como zona del narcotráfico. Respaldaron a Gerardo García, en su condición de vicepresidente del MAS IPSP. Repudiaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que envió a foja cero los procesos en contra de Manfred Reyes Villa. Esto fue calificado como una alianza del Gobierno con la derecha. Finalmente, establecieron que las autoridades electas deben participar y rendir cuentas en los congresos.