Evo se reúne con legisladores y Jefe de bancada se retira y denuncia que cita es para atacar más al Gobierno





23/06/2023 - 14:47:57

Página Siete.- El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, se reúne este viernes con legisladores nacionales del partido; no obstante, las fricciones siguen vigentes en esa organización política. El jefe de la bancada oficialista en Diputados, Andrés Flores, dejó la reunión y denunció exclusión en la convocatoria y sostuvo que ese encuentro “es para atacar más al Gobierno”. El reunión fue convocada por la dirección nacional del MAS, que es presidida por Morales, en el municipio de Colcapirhua, en Cochabamba. El jefe del partido azul llegó cerca a las 8:30 de la mañana. El Jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, asistió a la cita pero abandonó el recinto, denunciando que solo se estaba atacando al Gobierno del presidente Luis Arce. “Para mí esta reunión creo que simplemente es para atacar más al Gobierno, yo creo que así no vamos a poder dar una solución. Yo siempre he pedido que sean debates políticos, análisis políticos para poder fortalecer al instrumento político”, expresó. También aseveró que varios asambleístas se quedaron en la terminal, en el aeropuerto y en las plazas y no pudieron llegar a la reunión, porque en la convocatoria no se especificó el lugar del encuentro. Comentó que como jefe de bancada hizo el reclamo, pero que sólo le dijeron “sabido es que es acá”. “Nos dicen que somos del ala radical, renovadores, nosotros no vamos a decir que somos renovadores, somos del instrumento político”, subrayó. El diputado Patricio Mendoza, del ala evista, rechazó la declaración de su colega y negó ataques al presidente Arce. Lo acusó de intentar confundir a la población. “Él está vertiendo opinión diciendo que acá la reunión es solo para atacar al compañero Lucho (Luis Arce), y eso queremos aclarar, eso es mentira. Lo que el hermano Evo Morales ha planteado es cómo ayudar a Lucho para hacer buena gestión y no vaya a tergiversarse de la manera en cómo el hermano Andrés (Flores) esté saliendo y queriendo confundir a la población”, expresó. También señaló que la ubicación del encuentro fue enviada mediante los grupos de WhatsApp ayer y destacó que en la reunión se encontraban más del 50% de los legisladores del MAS. Por su parte, el expresidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani lamentó que su predecesor Jerges Mercado hubiera emitido una convocatoria a sesión justo para este viernes. “La convocatoria para esta reunión no es de ayer ni de anteayer, es de la semana anterior, pero resulta que el presidente de la Cámara de Diputados a pesar de tener conocimiento de esta convocatoria tuvo que lanzar la convocatoria (a sesión) para el día de hoy, pero la presión de los compañeros ha hecho que esta sesión se pueda suspender, se ha suspendido, pero ya con estos antecedentes”, dijo.