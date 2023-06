Jefe de bancada del MAS pedirá reabrir casos de corrupción del gobierno de Evo





23/06/2023 - 14:44:17

Página Siete.- El jefe de bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, anunció que pedirá que los casos de corrupción de la gestión del expresidente Evo Morales sean reabiertos e indicó que el Gobierno no le debe explicaciones a la cúpula del partido azul. “Cuando se habla del Fondo Indígena, por qué no se hizo justicia, por qué cerraron los procesos, hoy de todo y nada atacan a nuestro gobierno y jamás vamos a cubrir los hechos de corrupción. Yo quiero pedir al Ministerio Público, hay que reabrir los procesos a los dirigentes de nuestras organizaciones sociales, porque esos procesos están cerrados”, señaló Flores, en una entrevista con DTV. El jefe de bancada nacional del MAS agregó que sus compañeros del “ala evista” hoy denuncian hechos de corrupción, pero no hicieron nada cuando fueron gobierno, a pesar de que en ese entonces “controlaban la justicia”. “Hablan de cero corrupción, pero teniendo 2/3 de la Asamblea, porque no llevaron a la justicia que ellos controlaban al señor Salvatierra por los camiones, a Quintana, a Sacha Llorenti, a los exgobernadores, a los responsables del Fondo Indígena, tantos hechos de corrupción que han dejado pasar”, argumentó. Asimismo, Flores indicó que el gobierno de Luis Arce no debe explicaciones a la cúpula del partido, ya que ellos también son parte del MAS. “Nuestro gobierno que es del MAS no tiene por qué explicar nada, aquí hay un miedo, si hablamos de nuestra gestión, hemos tenido varias reuniones denunciando hechos de corrupción y en esas reuniones ellos decían que nosotros somos de la oposición por denunciar, ahora nadie denuncia”, agregó.