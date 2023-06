Gobierno: Añez no fue elegida con los procedimientos legales, por lo tanto no merece juicio de responsabilidades





El viceministro de Justicia, Cesar Siles, aseveró este viernes que la expresidenta Jeanine Áñez debe enfrentar los procesos penales por la vía ordinaría y no así por un juicio de responsabilidades, así como lo estableció, en su momento, la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “En el caso de la señora Jeanine Áñez, ya teníamos una Constitución Política del Estado nueva y una normativa nueva, también traducida en el Ley 044 de juicio de responsabilidades. La justicia ordinaria, como Constitucional ya se han pronunciado”, explicó la autoridad en conferencia de prensa. Siles manifestó que el caso del exprefecto y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en el momento que presuntamente incurrió en la comisión de delitos se tenía vigente otra Constitución Política del Estado y es por ello que será juzgado en un juicio de privilegio. La Fiscalía General del Estado deberá presentar los requerimientos acusatorios contra Reyes Villa. En tanto, Áñez deberá responder a la justicia por la vía ordinaria por los casos Sacaba, Senkata, entre otros. “El razonamiento Constitucional y la justicia ordinaria fue bastante simple, (Áñez) no fue elegida con los procedimientos legales establecidos para designar un presidente, por lo tanto, no merece un juicio de responsabilidades”, insistió. ABI