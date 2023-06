Arias: Me alegra que Manfred haya sido liberado de sus procesos, hay jurisprudencia





23/06/2023 - 07:58:35

El alcalde Iván Arias expresó este jueves su alegría porque su colega Manfred Reyes Villa haya sido liberado de procesos legales y afirmó que buscará que lo asesoren para que también quede libre de una treintena de procesos que le iniciaron desde mayo de 2021 cuando asumió el timón de la comuna paceña. “A mí me alegra que Manfred (Reyes Villa), haya sido liberado de tantos procesos, me parece genial y creo que es el buen camino, que nosotros nos estamos haciendo asesorar, para ver cómo también nos liberamos de más de casi 30 procesos que tenemos”, manifestó el burgomaestre a los periodistas la tarde de este jueves. El 31 de mayo de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo por el cual dejó nulos a cuatro sentencias y ocho procesos contra el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por denuncias de cuando era prefecto, entre 2006 y 2008. El alcalde de La Paz aseguró que lo conseguido por su colega de Cochabamba es jurisprudencia para que otros se beneficien con la medida. “Hay que ver las cosas buenas, hay que aprender; de verdad, estoy muy contento, creo que encauzar la justicia por el lado de la legalidad, es el camino que debemos seguir todos los bolivianos, no solamente para uno, sino para todos, hay jurisprudencia, entonces nosotros tenemos que leer con calma, ir por el mismo camino”. Arias explicó que analizará los procesos que le instauraron desde 2021 para seguir el camino de la nulidad, pues en más de una ocasión dijo que se encuentra entre la Alcaldía de La Paz y la Fiscalía, pues con frecuencia es citado a declarar. El burgomaestre está arraigado por uno de los casos.