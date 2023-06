Diputado del MAS: Evo de dónde tiene plata para mantener a Palmaflor, de vender tambaquís no creo





23/06/2023 - 07:34:11

Página Siete.- El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, arremetió nuevamente contra el expresidente Evo Morales y cuestionó de dónde obtiene recursos para cubrir los gastos de la planilla del club Palmaflor del Trópico de Cochabamba. El legislador no cree que el expresidente obtenga mucho dinero por la venta de tambaquís. “Evo Morales, yo me pregunto ahora, de dónde tiene plata para mantener un equipo millonario de Palmaflor, de vender tambaquís no creo que tenga un auto de 160 mil dólares, de vender tambaquís no creo que tenga un equipo millonario, mensual que paga una planilla, una de las más caras del fútbol profesional, de vender tambaquís no creo que tenga una mansión y viva como rey”, apuntó Cuellar en entrevista en radio Compañera. La gestión pasada, se informó que el financiamiento del club se hará con aportes de entre 1 y 2 bolivianos por cada afiliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Morales había indicado que la planilla y otros gastos del club tienen un costo de 2 millones de dólares aproximadamente por año. Sin embargo, Cuellar puso en duda los ingresos de Morales en comparación a los gastos que realiza, remarcando que la planilla mensual de dicho club tiene un costo muy elevado. Además, adelantó que no se le brindará respaldo al exmandatario a ningún cargo dentro del MAS, en alusión a que en octubre se realizará el congreso del partido azul donde se elegirá a una nueva directiva. El legislador considera que el expresidente y su entorno hicieron mucho daño al actual Gobierno y desgastaron al partido azul. Por eso, aguarda que se haga una purga en el MAS para que no vuelvan quienes estuvieron 14 años en el gobierno de Morales.