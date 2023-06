Narcovuelo: Aprehenden a una funcionaria de BoA y ya suman nueve los capturados





23/06/2023 - 07:31:43

El Deber.- Durante un allanamiento de la Fiscalía y la Policía en el aeropuerto internacional Viru Viru, se aprehendió a una funcionaria de Boliviana de Aviación (Boa) que presuntamente estuvo implicada en el caso 'narcovuelo', en el que se investiga el envío de casi media tonelada de cocaína a España. La aprehendida fue traslada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) hasta la unidad de Sustancias Controladas de la Fiscalía, para que presente su declaración en calidad de investigada. La mujer aprehendida tendrá que responder a una serie de preguntas sobre el cargamento de cocaína que salió desde Viru Viru, penetrando al menos siete filtros de controles extremos, entre ellos la zona estéril del aeropuerto Según el cuadernillo de investigación, la comisión de fiscales compuesta por: Ángela Rocío Medrano, Fernando Daniel Mejía y Rubén Darío Ordoñez, investiga a esta funcionaria de BoA por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Por este caso denominado 'narcovuelo' ya existen ocho personas detenidas en la cárcel de Palmasola: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; Lenny R. L., operadora de BoA Mientras que la propietaria de la empresa José María de Santa Cruz, Carolina Adelaida C. R. (esposa de Ronald Marcelo e hija de Maribel) fue liberada con medidas sustitutivas. Esta mujer es acusada, por la Fiscalía, de envían el cargamento con 478 kilos de droga a su sobrina, quien es menor de edad y estaba como destinataria. Esta droga fue cargada en el aeropuerto Viru Virur al avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos Air, que contrató Boliviana de Aviación (BoA), para realizar un vuelo comercial a España, el pasado 11 de febrero.