Arce: OEA de Almagro hizo auditoría electoral en 2019 sin respaldo de normas, Bolivia ha de llevarlo a la justicia





23/06/2023 - 07:20:34

En la Organización de Estados Americanos (OEA) se descubrió que no existen normas para realizar auditorías como la hecha en Bolivia en 2019 y que derivó en el golpe de Estado, por lo que “han hecho una auditoría como han querido” en ese entonces, reveló el embajador en el organismo Héctor Arce. También aseguró que Bolivia mantiene su posición de esclarecimiento sobre lo ocurrido y justicia. “Es un tema que tarde o temprano, esté o no el señor Luis Almagro, cuando concluya su misión, Bolivia ha de llevarlo a la justicia, porque estos temas no pueden quedarse abiertos”, afirmó. Bajo la dirección de Luis Almagro se realizó una auditoría a las elecciones que ganó el expresidente Evo Morales. Los resultados preliminares fueron entregados la madrugada del 10 de noviembre de 2019 y hablaban de irregularidades en las elecciones, lo que posteriormente fue puesto en duda por varios estudios de expertos internacionales. Arce reveló en Bolivia Tv que se conoció recientemente que en la OEA no existen normas para la realización de auditorías como la hecha en 2019. “No existen normas de auditoría de integridad electoral, es decir, (en 2019) han hecho una auditoría como han querido, han hecho una auditoría sesgada, no podría llamarse jamás una auditoría. Sesgada profundamente por intereses políticos para desestabilizar a un gobierno y a una democracia progresista”, denunció. “Hay una conciencia generalizada (en los países parte de la OEA), una conciencia ya establecida en todos los países de la gravedad del atentado contra Bolivia”, aseguró y precisó que, si bien no todos los países la manifiestan abiertamente, lo hacen de forma interna. Bolivia pone en mesa de los diferentes escenarios de la OEA el reclamo sobre el accionar de Almagro en el quiebre institucional de 2019. Hasta el momento los pedidos de los informes de la auditoría no fueron respondidos, pese a la insistencia. Arce aseguró que en la reciente asamblea de la OEA se volvió a hacer un reclamo sobre el accionar de la gestión de Almagro, porque en vez de cumplir con su rol de defensa de la democracia “fue la responsable, la Secretaría General de la organización, de un quiebre constitucional que nos ha dejado abiertas hasta hoy”.