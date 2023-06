Manfred declara a Evo como enemigo de Bolivia y sospecha que quiere voltear a Luis Arce







23/06/2023 - 07:18:09



Opinión.- Más aliviado tras conocer que una docena de sus procesos ha sido anulado, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó que se hizo "justicia" y volvió a apuntar en contra de Evo Morales, a quien identificó como "enemigo" de Bolivia.

El Burgomaestre apareció hoy jueves ante los medios de comunicación y no ocultó su satisfacción respecto a los procesos que ya no recaen sobre él, tras la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"Este no es un tema que venga por arte de magia. No es de la noche a la mañana. Este es un proceso que nosotros hemos iniciado en la CIDH hace muchos años, más de 14 años tiene. Obviamente ha ido avanzando hasta que se ha logrado la admisibilidad, que ya era un hecho. Y va a ser un hecho que ya salga una resolución definitiva. En base a eso es que el Tribunal Constitucional ha analizado los perjuicios juíridicos y económicos que tendría Bolivia en torno a esto", comenzó esbozando.

Para la autoridad municipal, no existian motivos para que le siguieran implicando. Es por ello que estableció una comparativa y mencionó al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"No hay cómo ocultar el sol con un dedo, mientras otros exprefectos han gozado con la Ley 2445, que es la Ley de Responsabilidades, a Manfred lo envían por la Justicia ordinaria, y totalmente amañados los procesos, en esa línea que siempre decía Evo: 'no, no, por más que sea ilegal, igual le meto, nomás, y después les digo a mis abogados que arreglen'. Y nos han hecho una persecución zañuda, que ha tenido que irse Manfred del país, pero, por fin, se logra justicia. No es aquí que estamos hablando de impunidad ¡No! Son casos totalmente amañados. Y en los que me he presentado, he salido absuelto, porque no tienen ni pies ni cabeza".

Ha declarado "enemigo" del país a Evo, pues Reyes Villa entiende que el excocalero no solo estaría en contra de su gestión en el gobierno municipal, sino también en contra de Luis Arce.

"Esa es la maldad. No sé por qué tanto odio de Evo Morales a mí, odio a Bolivia. Es decir, él odia absolutamente a todos, hasta a su propio partido. Es enemigo de Bolivia, enemigo del Manfred, enemigo de la gestión, enemigo de su propio partido ¡Qué no diera él por voltear a su gobierno, voltear al Alcalde! Como ya ha declarado el señor Joel Flores, en su contubernio, en su renión (ha dicho) hay que voltear al Alcalde. Que respete, que aprenda a respetar la democracia. Bolivia no es su feudo. Este es un país que hay que respetar. Y si hay democracia, tiene que ser totalmente representativa y respetar a los opositores. No se trata de: 'le tienen envidia porque está haciendo buena gestión, hay que voltearlo, hay que cortarle la cabeza'. Por favor, ya ha sido presidente 14 años. Que deje a este país en paz, que deje que los gobernantes podamos coordinar y trabajar por Bolivia. Manda a sus voceros a atacar, a ese estilo de confrontación. He visto a sus lacayos diputados haciendo la guerra a todo el mundo. El país ya no quiere eso. Quiere paz, quiere desarrollo, vivir en una Bolivia diferente".

Negó que haya entablado alianzas con el Gobierno central. "No tengo ninguna alianza con el Gobierno yo, menos con algún magistrado. Los magistrados tienen que hacer su trabajo porque sino a ellos les cae luego la Ley (....). No les quedaba otra a los magistrados que cumplirla a cabalidad".