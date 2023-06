Añez pide su liberación y anulación de procesos, considera que fallo en caso Manfred genera jurisprudencia





23/06/2023 - 07:16:10

Página Siete.- La expresidenta Jeanine Añez exigió su liberación y la anulación de los procesos abiertos en su contra en la vía penal, considera que el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece la nulidad de 12 procesos penales contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, generan jurisprudencia para sus casos. “La SCP 0405/2023-S4 cumple la Constitución y ordena hacerla cumplir. Los jueces y vocales que me desoyeron desde el día de mi secuestro y encarcelamiento están obligados a anular sus actos por usurpación de funciones. Me deben mi defensa justa, en libertad y ante el Tribunal Supremo de Justicia”, refirió la exmandataria mediante sus redes sociales. El 31 de mayo, el TCP emitió un fallo con el cual dio nulidad a cuatro sentencias y ocho procesos contra el actual alcalde de Cochabamba, por denuncias de cuando era prefecto, entre 2006 y 2008. Reyes Villa considera que se hizo justicia y explicó que, en su momento y al igual que otros exprefectos, le correspondía juicio de responsabilidades y no en la vía penal. Respecto a ese caso, Añez dijo: “El TCP sentenció que jueces y vocales que procesaron y condenaron al exprefecto Manfred Reyes, le negaron el debido proceso ante Tribunal Supremo de Justicia. Declaró nulos sus actos. Mil veces encaré a mis verdugos que cumplan la CPE y obedecieron al MAS, no a la Ley”. Explicó que esta sentencia del TCP le dio la razón ya que en reiteradas oportunidades exigió, en audiencias judiciales, que le corresponde un juicio de responsabilidades, tal como mandan las normas, y no en la vía penal. Carolina Ribera, hija de Añez, coincidió que la sentencia del TCP deja una jurisprudencia obligatoria, es decir, si los procesos contra Reyes Villa son nulos, entonces también son nulos las causas penales activadas contra su madre, remarcó. “Deja una jurisprudencia obligatoria en todos los casos de Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia, que implica con recuperar su libertad de manera inmediata. El juez natural es una garantía inviolable, a todo boliviano le corresponde el juez natural, sino el proceso, el juicio es nulo”, indicó. Acotó que se vulneraron los derechos de la exmandataria al llevar procesos en la vía ordinaria. Jeanine Añez está detenida preventivamente desde marzo de 2021 por el caso Golpe I, además pesa sobre ella una sentencia condenatoria por el caso Golpe II y otros procesos, todos en la vía ordinaria.