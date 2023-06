El pollo cultivado en laboratorio está a punto de expandirse





22/06/2023 - 19:34:59

Gizmodo.- La noticia viene dada por la aprobación final este mes por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a dos empresas de California, Upside Foods y Eat Just. En ambos casos se ha dado luz verde para que comiencen a producir pollo cultivado en laboratorio. Sí, ese sello de aprobación regulatorio significa que las dos marcas pueden comenzar la producción comercial del pollo sintético. En el caso de Eat Just se trata de la compañía detrás de Just Egg, un sustituto realista del huevo que es completamente vegano. En este caso, venderá aves de corral cultivadas en laboratorio bajo la marca Good Meat. Good Meat también recibió la autorización de la FDA para su carne artificial en marzo. Por su parte, la directora ejecutiva y fundadora de Upside Foods, Uma Valeti, explicó lo siguiente en un comunicado de prensa de la compañía: "Estoy encantada de compartir que la carne cultivada ahora estará disponible para los consumidores en los EE. UU. Esta aprobación cambiará fundamentalmente la forma en que la carne llega a nuestra mesa. Es un gran paso adelante hacia un futuro más sostenible, uno que preserve las opciones y la vida". La noticia es un cambio de paradigma en la industria. Como explican desde Good Meat, hasta ahora, la Ley Federal de Inspección de Carnes y la Ley de Inspección de Productos Avícolas colocaba inspectores en los mataderos de cualquier empresa que vendía productos cárnicos al público en general, con la nueva aprobación, estos inspectores serán asignados a las instalaciones detrás de la proteína cultivada en laboratorio por primera vez en la historia. Y es que las dos compañías parten del mismo enfoque: extraer células de pollos vivos y cultivarlos en un laboratorio mientras los alimentan con azúcar, aminoácidos y vitaminas en el camino. Según el cofundador y director ejecutivo de Good Meat, Josh Tetrick, este anuncio de que ahora podemos producir y vender carne cultivada en los Estados Unidos es un momento importante para nuestra empresa, la industria y el sistema alimentario. Hemos sido la única empresa que vende carne cultivada en cualquier parte del mundo desde que lanzamos en Singapur en 2020, y ahora está aprobada para vender a los consumidores en la economía más grande del mundo. Por cierto, Upside Foods también indicó en su comunicado que su pollo se lanzará a nivel nacional, pero solo en cantidades limitadas y a través de restaurantes asociados.