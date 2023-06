IBM ha desarrollado una IA que actuará como comentarista en los partidos de Wimbledon





22/06/2023 - 19:29:07

Gizmodo.- Ya no hay forma de escapar de la inteligencia artificial. Ha llegado a nuestros ordenadores, a nuestros videojuegos y ahora va a llegar también a nuestras retransmisiones deportivas. IBM acaba de anunciar recientemente que está trabajando con el All England Club para desarrollar una IA generativa que realice comentarios durante los partidos de Wimbledon (el torneo de tenis más antiguo del planeta), que se celebrará entre los próximos días 3 y 16 de julio. Esta nueva característica “ayudará a los fans a obtener aún más información sobre los cruces individuales y también les permitirá acceder a comentarios sobre una variedad más amplia de partidos”, explicaba en un comunicado el director comercial y de marketing de IBM, Usama Al-Qassab. La función de los comentarios con inteligencia artificial estará disponible a través de la app de Wimbledon y también en la home del torneo. Los comentarios se podrán disfrutar en formato de audio —mediante una voz creada con inteligencia artificial— y también con subtítulos. Por supuesto ambas opciones se podrán desactivar en todo momento. Además de para los comentarios, IBM también utilizará su tecnología de big data para predecir la posibilidad que tiene cada jugador de obtener la victoria en sus cruces del torneo. Esta nueva perspectiva “ayudará a los fans a descubrir anomalías y posibles sorpresas en los cruces individuales que no resultan tan evidentes al observar únicamente el ranking de los jugadores”, algo que esperan sirva para “aumentar la participación de la comunidad de fans”.