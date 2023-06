¿Pelea del siglo? Mark Zuckerberg y Elon Musk se enfrentarán en el ring





22/06/2023 - 19:16:29

Además de su evidente talento para los negocios, Mark Zuckerberg tiene una habilidad más que presumir y que incluso lo ha llevado a obtener varios títulos como ganador. El fundador de Facebook lleva meses entrenando artes marciales, por lo que uno de sus principales rivales en los negocios, Elon Musk, lo retó a una pelea dentro de una jaula, reto que Zuckerberg aceptó. Elon Musk y Mark Zuckerberg pelearán dentro de una jaula Al parecer la rivalidad en los negocios no es suficiente para ambos empresarios, quienes están dispuestos a ajustar cuentas dentro de una jaula de pelea. Con un breve, pero contundente mensaje, Mark Zuckerberg compartió a través de sus Stories una captura del reto que Musk le lanzó y al que respondió: "Dime el lugar". Por su parte, el nuevo CEO de Twitter no tardó en responder que el lugar elegido es el 'Octagon' de Las Vegas, el mismo sitio donde se llevan a cabo las famosas peleas de la UFC. Tras la noticia que para muchos incrédulos podría resultar falsa, la BBC se puso en contacto con la empresa de Zuckerberg para comprobar que esto fuera realmente cierto. "La noticia habla por sí misma", confirmó un representante al medio. ¿Quién está mejor preparado, Elon Musk o Mark Zuckerberg? El CEO de Twitter, de 51 años, está en buena forma a pesar de que en diferentes ocasiones ha declarado que no es fanático de hacer ejercicio. Se sabe que el originario de Sudáfrica, es un fanático de las artes marciales y que ha practicado a lo largo de su vida taekwondo, karate, judo y jiu-jitsu. "Tengo un movimiento genial al que llamo 'La morsa'. Simplemente me siento encima de mi oponente y no me muevo de ahí. Pero es verdad que casi nunca entreno, excepto cuando recojo a mis hijos del colegio y los lanzo por los aires", señaló Elon Musk. Por su parte, Mark Zuckerberg aparentemente tiene una ventaja por ser menor que Musk, no obstante, recientemente ha desarrollado más músculo gracias a que se ha enfocado más al ejercicio.