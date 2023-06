Politólogos ven a Evo debilitado, sin poder ni control; creen que arcistas van por el MAS





22/06/2023 - 19:02:22

El País.- Un debilitado Evo Morales, sin poder ni control de las organizaciones sociales ni del Movimiento al Socialismo, en un escenario de inminente fractura política, es la percepción que tienen los politólogos Franklin Pareja y Jimena Costa. La expulsión del vicepresidente del MAS, Gerardo García, de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, es “un golpe muy duro” para el expresidente y líder del partido gobernante Evo Morales porque es uno de sus lugartenientes más importantes, explica Costa a la ANF. Este hecho marca un nuevo momento político para el Movimiento al Socialismo e Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) porque el mensaje del bloque “arcista” es que van por la sigla del MAS y no solo por un cargo, “van por el partido”, asegura. Esto confirma la hipótesis de Pareja, que existe una “fractura” y “disputa” real en las internas del MAS, pero no motivada por principios, sino por intereses personales, regionales y generacionales, “Las disputas en el fuero interno denotan que el MAS es una corporación fracturada”, comenta. “La disputa es real. No es cuestión principista, sino de intereses. Detrás del poder hay intereses, el interés es la candidatura”, insiste para quienes creen que las pugnas internas en el partido gobernante no son reales, sino aparentes.