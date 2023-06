Neymar le pide perdón a su novia embarazada tras escándalo de infidelidad





22/06/2023 - 18:58:44

¿Reconoce su error? El futbolista Neymar fue blanco de críticas luego de hacerse pública una supuesta infidelidad que cometió en medio del embarazo de su pareja Bruna Biancardi. El jugador de fútbol utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su arrepentimiento por este incidente. En un extenso mensaje publicado en su red social, el jugador escribe que “hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo”. “Me atrevo a decir que me equivoco todos los días, dentro y fuera de la cancha. Pero mis errores en mi vida personal, los resuelvo en mi casa, en mi intimidad con mi familia y amigos. Todo eso afectó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé con seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que hoy es mi familia. Llegó a su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, expresa el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) de Francia. “Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública”, agrega el futbolista, quien hace unos meses anunció emocionado que será padre nuevamente. “No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo”, con estas palabras culminó su mensaje. ¿CÓMO FUE LA SUPUESTA INFIDELIDAD? En Brasil se hizo público que Neymar habría tenido una aventura con la bloguera Fernanda Campos. La influencer confirmó pasó la víspera de San Valentín en Sao Paulo con el jugador. Asegura que no estaba enterada que el futbolista mantenía una relación con Bruna Biancardi. “¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quien le duela!”, dijo Fernanda Campos, a la que Instagram le ha eliminado su cuenta”, anunció Campos en sus redes sociales. “Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora”, agregó la influencer.