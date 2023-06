Etanol: Cañeros denuncian que YPFB les debe pagos de abril y mayo y que trabajan sin contrato de provisión





22/06/2023 - 12:46:25

Página Siete.- En una carta, los productores cañeros denunciaron que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cumplió con los pagos por la provisión de etanol de los meses abril y mayo, y que, además, hasta el momento, no cuentan con un contrato de provisión para 2023. Los productores piden mayor seriedad a la estatal. “Cabe señalar que el motivo de la falta de despachos de etanol la semana pasada no fue por falta de disponibilidad del producto, sino por la ausencia del contrato para el año en curso, motivo por el cual YPFB ahora solicitó una nueva y tercera adenda para permitirse retomar los retiros de etanol”, señalaron los productores en una carta dirigida al presidente de la estatal, Armin Dorgathen. En la misiva, además, agregan que si bien YPFB realizó pagos parciales por el etanol, aún hay deudas, las cuales afectan la producción. “Si bien la semana pasada recibimos pagos parciales de una parte de la deuda en mora, cabe recordarle, que todavía deben viabilizar los pagos pendientes de abril y mayo. Esta situación conlleva a elevados costos financieros para el sector y perjudica la continuidad de las actividades agrícolas e industriales por la iliquidez que genera el excesivo retraso en los pagos”. Falta de seriedad En la misiva, con fecha de recepción del 20 de junio, los industriales además exigen a Dorgathen mayor seriedad respecto a la planificación de entregas de etanol a YPFB. “Le recordamos, Ing. Dorgathen, que hemos solicitado a YPFB una planificación de mediano-largo plazo en reiteradas oportunidades durante los últimos 5 años, y hasta la fecha no la hemos recibido. Hoy continuamos abasteciendo el ‘mes a mes’ sin ninguna previsibilidad para la siembra, cosecha y producción de ésta y las próximas zafras. Estos aspectos condicionan y frenan las inversiones necesarias para el crecimiento del sector y del Programa Etanol, siendo ésta entera responsabilidad de la empresa estatal a su cargo”. Los cañeros, además, denuncian que la falta de planificación es tal, que no se cuenta con un contrato firmado para esta gestión, a pesar de que la mitad de la misma ya transcurrió. Aseguran que la falta de planificación afecta al sector, que no puede planificar sus siembras y cosechas por falta de certidumbre. “Tal es la falta de formalidad sobre los acuerdos alcanzados que, con 6 meses del presente año ya transcurridos, seguimos trabajando sin contrato de provisión para el año 2023, y continuamos abasteciendo bajo adendas transitorias a la estatal petrolera. Nuestro sector ha asumido total responsabilidad por la producción y el abastecimiento, todo esto sin la garantía contractual de retiro de los volúmenes que somos capaces de producir. Esto nos deja con una capacidad ociosa, yendo en desmedro de la eficiencia del sector agroindustrial, y en contra de los intereses económicos del Estado, pues va en contrasentido de una disminución del combustible fósil”, se agrega la carta. El domingo pasado, Dorgathen sostuvo que el desabastecimiento de carburantes que se vivió en el país la anterior semana se produjo por problemas en la provisión de etanol. “El abastecimiento es normal, tuvimos filas por un día en el departamento de La Paz y en Cochabamba (el problema) era por el abastecimiento de etanol. No tuvimos el abastecimiento de etanol correspondiente y ese fue uno de los motivos por los cuales tuvimos un retraso en la carga de etanol”, declaró el presidente de la petrolera boliviana a los medios estatales. Sin embargo, aseguró que la importación de gasolina es normal. “Contamos con todos los saldos y en caso de que no tengamos el etanol suficiente, por parte de los etanoleros, procederemos a disminuir la mezcla de etanol con gasolina”, afirmó.