Andrónico pide reflexión en el MAS: Reconoce innumerables conflictos internos y rechaza expulsiones apresuradas





22/06/2023 - 12:37:41

Erbol.- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reconoció este jueves que el MAS tiene “innumerables conflictos internos”, ante lo cual ha pedido que haya una reflexión para debatir estos temas en los ámbitos propios del Instrumento Político. Asimismo, ha expresado su rechazo a las “expulsiones apresuradas” en filas azules. “En todo sistema político hay ausencia de debate profundo político, económico, social. Creo que esto debe llamarnos a la reflexión a todos, absolutamente a todos al interior del MAS. El MAS-IPSP es una organización política que tiene alcance nacional y presencia territorial en todo el país y, como tal, tiene también innumerables conflictos internos, sin duda de carácter orgánico político”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa. “Esto se verá seguramente en su momento en temas más internos, que yo siempre considero, el debate de los problemas internos debe concluir hacia adentro, pero bueno eso se discutirá en instancias del MAS-IPSP”, agregó. En el MAS existe una división entre quienes apoyan a Evo Morales y quienes están con el presidente Luis Arce. Andrónico Rodríguez es vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización que ha proclamado a Morales como candidato presidencial único. El senador dijo que se respeta la decisión de las Seis Federaciones se respeta, aunque aún hay una gestión y venderá el cronograma electoral. Andrónico también evitó definir si es “arcista” o “evista”. Se limitó a responder que no entrará en “ese detalle”. Rechaza expulsiones apresuradas Consultado sobre la expulsión de Gerardo García de los interculturales, el presidente del Senado dijo que no está de acuerdo con “expulsiones apresadas”, sino debe procederse de acuerdo con los estatutos. “No estoy de acuerdo con las expulsiones apresuradas. A través de una hoja, saca una resolución la directiva y como no le cae, lo expulsa a uno o a otro. Las expulsiones de acuerdo a nuestros estatutos están contempladas de que se deben desarrollar o realizar en un congreso. Es un tema muy interno que se va a discutir seguramente”, afirmó. García, quien es vicepresidente del MAS, fue expulsado de los interculturales, quienes lo acusan de traición por sus críticas al Gobierno. Rechaza la propuesta de Goni El presidente del Senado también consideró “retrógrada” e “inviable” a la propuesta de nueva Construcción que lanzó Gonzalo Sánchez de Lozada. Señaló que a propuesta de Goni puede servir para que haya un debate al interior de la oposición, para que discutan una alternativa, en lugar de estar obsesionados con Evo Morales o Luis Arce. Goni propuso establecer un sistema político parlamentario, con un presidente de poder limitado y un Gobierno a cargo de un primer ministro elegido en el congreso.