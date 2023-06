Una joven madre y su niña de dos años son asesinadas en La Paz





22/06/2023 - 06:53:29

Erbol.- Una joven madre, Samanta de 23 años de edad, y su hija de dos años fueron asesinadas en la ciudad de La Paz. Su familia exige justicia y que se sancione al autor del delito que sería expareja de la víctima. El hecho ocurrió en entre la avenida Buenos Aires y la calle Gallardo. La joven y su hija sufieron heridas mortales en su cuello con arma punzocortante, indicó el jefe de la FELCV, coronel Jhonny Vega. Familiares denunciaron que los cuerpos fueron encontrados en la casa del presunto autor, según reportó Cadena A. Al momento del reporte, el acusado no había sido capturado. Los allegados de la víctima aclararon que el responsable del crimen no es el padre de la niña, sino otro sujeto que era pareja de la joven. Recordaron que el presunto autor chantajeaba a la joven y la amenazaba con dañarse si no estaba con él. Las familiares realizaron una protesta en la morgue de La Paz, donde en llanto pidieron a las autoridades que se haga justicia y se encuentre al sindicado. Creen que la familia del acusado hizo tiempo para que el sujeto escape.