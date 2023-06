Gobierno evoca el golpe de Estado de 2019 y llama a la OEA a reafirmar compromiso con la defensa de la democracia





El embajador Héctor Arce evocó este miércoles la “triste experiencia del golpe de Estado y quiebre constitucional” de 2019 en Bolivia por lo que llamó en la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a reafirmar el compromiso con la defensa de la democracia. “Bolivia, con la triste experiencia del golpe de Estado y quiebre constitucional que vivió el año 2019, ve con preocupación los actos que atentan contra la democracia en nuestros países, así como la pretendida impunidad de quienes trasgredieron las reglas de la democracia incluso fuera de nuestras fronteras y cometieron sendas violaciones a los derechos humanos”, expresó Arce en su intervención de poco más de cinco minutos en la prima jornada de la Asamblea que se instaló en Washington, Estados Unidos. Arce definió como “vital que reafirmemos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía, el orden constitucional, el Estado de derecho, la protección y promoción de los derechos humanos y, sobre todo, con la memoria, la verdad y la justicia”. Argumentó que la historia de los países latinoamericanos “nos demuestra que el obtener la paz fundándola en el olvido y en amnistías ilegales no funciona”. “Buscar la paz por la vía de la violencia el exterminio del adversario es aún más imposible y contraproducente, por ello nuestra única vía posible para lograr la paz y la reconciliación en nuestros pueblos es buscarla no en el olvido sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia”, enfatizó. El embajador lidera la delegación de Bolivia en la 53 Asamblea General de la OEA en sustitución del canciller Rogelio Mayta, quien, junto con sus similares de Argentina, Honduras, México, Colombia y de otros países de la región, decidieron no asistir debido a la crisis que azota a la organización hemisférica. Dentro del proyecto de Resolución “Fortalecimiento de la Democracia” que será considerado en la Asamblea General, la delegación boliviana, junto a las delegaciones de Argentina, México y Colombia, propuso incluir un mecanismo de selección transparente de las y los Jefes de Misión de Observación Electoral, y de todas las personas integrantes, con el fin asegurar la eficacia, independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y capacidad técnica apropiada de las misiones. De manera adicional, mediante el proyecto de resolución, se instruirá a la Secretaría General a proporcionar toda la información disponible sobre las auditorias electorales en procesos concluidos en su territorio, que le sea solicitada por los Estados miembros. Las sesiones de la Asamblea General se extenderán hasta viernes 23 de junio. En el marco el evento, Bolivia copatrocina la declaración para la protección e integración de la niñez migrante y refugiados en las Américas, la declaración americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la declaración sobre el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, asimismo, trabaja en apoyo a los derechos de las mujeres rurales y el fortalecimiento a la democracia. Adicionalmente, en la 53 Asamblea General de la OEA se realizará la elección de cuatro de los siete comisionadas y comisionados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2024-2027. El 1 enero de 2024 entrarán las y los comisionados que sustituyan a Edgar Stuardo Ralón Orellana de Guatemala, Esmeralda Arosemena de Panamá, Julissa Mantilla Falcón de Perú, Margarette M. Macaulay de Jamaica.