Coimas millonarias: Investigan a un quinto involucrado y el Gobierno pide su aprehensión





22/06/2023 - 06:37:19

El Deber.- El ministerio de Justicia identificó al quinto involucrado por el caso ‘coimas millonarias’. Se trata del ex director de la “Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UCEP-MMAYA)”, Ricardo A.B. del C. quien amasó una fortuna de Bs 1.236.941 entre 2021 y 2022, precisamente cuando ingresó a trabajar al ministerio de Medio Ambiente. “Presento ampliación de denuncia contra: Ricardo A.B. del C., por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado por el Art. 27 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, toda vez que dicho ciudadano incrementó su patrimonio de forma desproporcional respecto a sus ingresos legítimos durante el ejercicio de funciones en entidades públicas”, señala el memorial entregado por el viceministerio de Transparencia. La “Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UCEP-MMAYA)”, es la que ejecutó todos los proyectos que están en entredicho. Los casos de corrupción se conocieron gracias a las revelaciones de una ex funcionaria, Claudia Cortez. El acusado ingresó a trabajar el 8 de enero de 2021 y permaneció en ese ministerio hasta septiembre de 2022. Este ex director se suma al exministro, Juan Santos Cruz, principal acusado; el viceministro Carmelo Valda, Johnny Santos Sánchez, sobrino de Juan Santos; y la exfuncionaria, Rosa Viviana Bautista, los cuatro con detención preventiva. Las autoridades investigaron los bienes de Ricardo A.B. del C., los cotejaron con la declaración jurada de bienes que presentó ante la contraloría y descubrió que al margen de funcionario público, también era un empresario privado que tenía dos emprendimientos de los que no informó. Asimismo, se comparó con las declaraciones de Claudia Cortez quien dijo que el ahora acusado era el que suministraba los números de las empresas constructoras, aquellas que se adjudicaban alguna obra, para que se inicie las negociaciones sobre las coimas. “Lo que pasaba era que el Ing. B. me facilitaba los números de las empresas y yo les llamaba vía WhatsApp, lo hacia desde mi celular. El número me lo dio el Ing. B., hablaba en nombre del "Uno" (refiriéndose al Ministro Juan Santos). Los de las empresas ya sabían que les llamaría porque eran empresas previamente adjudicadas y se negociaba el monto del aporte “coima” esto dependía del monto total del proyecto y las utilidades”, señala una de las respuestas de Cortez ante la Fiscalía. La declaración jurada de bienes que este ingeniero presentó en enero de este año ante la Contraloría General del Estado (CGE) señala que tiene un bien y activos por valor de Bs 1.066.200. Sin embargo, la investigación revela que tiene dos vehículos y una motocicleta a su nombre y las empresas Zisary Producciones y la empresa de seguridad, Seven Staff- Scorpio. Declaró que por sus emprendimientos tiene una renta anual de Bs 480.000 pero ante Impuestos Internos solo justificó un movimiento de Bs 214.723. Las investigaciones también concluyeron que en esos dos años recibió depósitos cuantiosos de personas que están investigadas en este mismo caso y los montos no son menores. Uno de los investigados es un policía que le depositó Bs 443.163 sin ningún justificativo. Por todas esas incongruencias, el viceministerio de Transparencia pidió que se amplíe la investigación en contra de este exfuncionario, que ahora trabaja en la Caja Nacional de Salud.