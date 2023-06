Estas ruedas permitirán a un rover de la NASA explorar las regiones desconocidas del polo sur lunar





21/06/2023 - 19:56:43

Salvo por las misiones Apolo, todos los rover que han visitado la Luna llevaban ruedas rígidas, pero esa configuración no es la más apropiada para la accidentada superficie de nuestro satélite. En 2026, la NASA probará por primera vez sobre el terreno lunar estas ruedas hiperdeformables fabricadas por Venturi. Las ruedas miden 930mm de diámetro, y están formadas por una estructura de 192 cables tensados que actúan como radios, pero que se deforman al paso de las irregularidades. Puede no parecer la mejor configuración para ir de casa al trabajo, pero sí lo es cuando tu trabajo es en una base lunar y tienes que atravesar a 20km por hora un pedregal a temperaturas de entre -90 y -230 grados Celsius. Los materiales de la rueda, entre los que se cuenta un nuevo material desarrollado ex-profeso para la llanta y del que Venturi no ha dado más detalles, están pensados para soportar esas temperaturas, alta radiación, y funcionar sin pegas durante al menos 1.000km. La compañía acaba de presentar la versión definitiva de sus ruedas este lunes en el International Air Show de París, pero en realidad ya las hemos visto antes, aunque no con tanto detalle. En 2021, el fabricante de vehículos eléctricos avanzados (son los creadores de la moto eléctrica más potente del mundo) se asoció con Astrolab, una compañía integrada por exempleados de la NASA y SpaceX. El objetivo de Venture-Astrolab era desarrollar el próximo rover lunar (o LTV que es como se conoce en inglés s estos vehículos) que los astronautas usen en las misiones Artemis. El resultado fue el Flexible Logistics and Exploration (FLEX), un rover modular de dos toneladas capaz de llevar hasta mil kilos de carga. Venturi proporciona las baterías a este vehículo, mientras que su división VenturiLab se encarga de diversos componentes especializados como los paneles solares, los sistemas de control o las ruedas. La primera prueba del FLEX y de sus nuevas ruedas se efectuó en marzo de 2022 en el Desierto de California, cerca del Valle de la Muerte. Durante cinco días se evaluaron sus funciones tripuladas y robóticas, se desplegaron varias cargas útiles, tanto grandes como pequeñas, y se manejó el rover por todo tipo de terrenos desafiantes. La prueba salió tan bien que en Abril de 2023, la NASA seleccionó a Venturi-Astrolab para continuar las pruebas del rover y sus peculiares ruedas. “Venturi Astrolab trabajará en el Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland, y en el Centro Espacial Johnson en Houston para demostrar una rueda duradera para vehículos lunares que puede tolerar temperaturas extremadamente frías”, explicaba la agencia en un comunicado. “El diseño podría permitir a los planificadores de misiones considerar más ubicaciones lunares para la exploración del rover y travesías más largas.” Si todo va según lo previsto, el rover FLEX y sus ruedas hiperdeformables despegarán a bordo de un cohete Starship de SpaceX para hacer su primer viaje a la Luna en 2026.